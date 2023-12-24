بيستونز يعادل أطول سلسلة هزائم في موسم واحد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) لوس أنجليس - (أ ف ب): مُني ديترويت بيستونز بخسارته السادسة والعشرين تواليا عندما سقط أمام مضيفه بروكلين نتس 115-126 السبت في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وعادل أطول سلسلة هزائم متتالية في موسم واحد في «أن بي أيه».
وعلى ملعب «باركليز سينتر» في نيويورك، عادل بيستونز سلسلة كل من كليفلاند كافالييرز موسم 2010-2011 وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز موسم 2013-2014، عندما تعرضا إلى 26 خسارة متتالية، وبات على بُعد هزيمتين من أطول سلسلة هزائم على الإطلاق وهي 28 مباراة متتالية حققها سيكسرز امتداداً بين موسمي 2014-2015 و2015-2016. ولم يذق بيستونز المتوج بلقب الدوري أعوام 1989 و1990 و2004 طعم الفوز منذ 28 أكتوبر. وتألق في صفوف الفائز ميكال بريدجز بتسجيله 29 نقطة وأضاف إليها 6 متابعات و7 تمريرات حاسمة، وساهم كام توماس بـ20 نقطة وكاميرون جونسون بـ 18 وسبنسر دينويدي بـ14. وعند الخاسر، كان أفضل المسجلين جايدن آيفي مع 23 نقطة وأضاف الثنائي كايدي كانينغهام وايزياه ستيوارت 23 نقطة للأول و20 للثاني.
«الخسارة أمر مروع»
قال مونتي وليامس مدرب بيستونز بعدما شاهد فريقه يخسر الكرة 14 مرة، استفاد منها نتس لتسجيل 22 نقطة «الخسارة أمر مروع في هذا الدوري».
وتابع «ولقد كان لدينا الكثير من الهزائم. أنا فخور بالطريقة التي يواصلون بها القتال كل ليلة. لاعبونا لا يريدون أن يكونوا جزءا من أي نوع من الهزائم المتتالية.. يعودون (إلى الملعب) بتركيز عال مع العزيمة للفوز بالمباراة».
في أوكلاهوما سيتي، أنهى لوس أنجليس ليكرز سلسلة من أربع هزائم توالياً بفوزه على مضيفه ثاندر 129-120.
وحمل ليبرون جيمس عبء المباراة على كتفيه بتسجيله 40 نقطة، منها 15 في الربع الأخير، ووجه ضربة قاضية لمنافسه الذي عاد إلى أجواء اللقاء بعدما تأخر بفارق 26 نقطة.
وتألق أيضاً مع الفائز أنتوني ديفيس بتسجيله 26 نقطة وأضاف إليها 11 متابعة، وساهم البديل الياباني ري هاتشيمورا بـ 21 نقطة. وأجرى دارفين هام مدرب ليكرز تعديلاً في تشكيلته، حيث بدأ باللاعب جاريد فاندربيلت أساسيا بدلاً من دانجيلو راسل في محاولة منه لتعزيز الدفاع.
وفي نيويورك، سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 28 نقطة وقاد فريقه ميلووكي باكس لفوزه السابع توالياً باسقاطه نيكس 130-111.
وأضاف العملاق اليوناني 7 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة إلى رصيده التهديفي، فيما ساهم البديل بوبي بورتيس بـ 23 نقطة و11 متابعة.
وحافظ باكس على مركزه الثاني في المنطقة الشرقية برصيد 22 فوزا مقابل سبع هزائم، خلف بوسطن سلتيكس المتصدر والفائز على لوس أنجليس كليبرز 145-108، ليرفع رصيده إلى 22 فوزا مقابل ست هزائم.
ووضع سلتيكس بقيادة الثنائي جايسون تايتوم (30 نقطة) وجايلن براون (24 نقطة) حدا لسلسلة من 6 انتصارات تواليا لكليبرز على أرضه.
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