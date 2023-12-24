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بيستونز يعادل أطول سلسلة هزائم في موسم واحد

12/24/2023 7:11:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لوس‭ ‬أنجليس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مُني‭ ‬ديترويت‭ ‬بيستونز‭ ‬بخسارته‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬تواليا‭ ‬عندما‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬115‭-‬126‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬وعادل‭ ‬أطول‭ ‬سلسلة‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬أيه‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬باركليز‭ ‬سينتر‮»‬‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬عادل‭ ‬بيستونز‭ ‬سلسلة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬موسم‭ ‬2010‭-‬2011‭ ‬وفيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬موسم‭ ‬2013‭-‬2014،‭ ‬عندما‭ ‬تعرضا‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬خسارة‭ ‬متتالية،‭ ‬وبات‭ ‬على‭ ‬بُعد‭ ‬هزيمتين‭ ‬من‭ ‬أطول‭ ‬سلسلة‭ ‬هزائم‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬وهي‭ ‬28‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية‭ ‬حققها‭ ‬سيكسرز‭ ‬امتداداً‭ ‬بين‭ ‬موسمي‭ ‬2014‭-‬2015‭ ‬و2015‭-‬2016‭. ‬ولم‭ ‬يذق‭ ‬بيستونز‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬أعوام‭ ‬1989‭ ‬و1990‭ ‬و2004‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬منذ‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭. ‬وتألق‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفائز‭ ‬ميكال‭ ‬بريدجز‭ ‬بتسجيله‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬إليها‭ ‬6‭ ‬متابعات‭ ‬و7‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬وساهم‭ ‬كام‭ ‬توماس‭ ‬بـ20‭ ‬نقطة‭ ‬وكاميرون‭ ‬جونسون‭ ‬بـ‭ ‬18‭ ‬وسبنسر‭ ‬دينويدي‭ ‬بـ14‭. ‬وعند‭ ‬الخاسر،‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬جايدن‭ ‬آيفي‭ ‬مع‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬الثنائي‭ ‬كايدي‭ ‬كانينغهام‭ ‬وايزياه‭ ‬ستيوارت‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬للأول‭ ‬و20‭ ‬للثاني‭.‬


‮«‬الخسارة‭ ‬أمر‭ ‬مروع‮»‬

قال‭ ‬مونتي‭ ‬وليامس‭ ‬مدرب‭ ‬بيستونز‭ ‬بعدما‭ ‬شاهد‭ ‬فريقه‭ ‬يخسر‭ ‬الكرة‭ ‬14‭ ‬مرة،‭ ‬استفاد‭ ‬منها‭ ‬نتس‭ ‬لتسجيل‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬‮«‬الخسارة‭ ‬أمر‭ ‬مروع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الدوري‮»‬‭.
‬وتابع‭ ‬‮«‬ولقد‭ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭. ‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬يواصلون‭ ‬بها‭ ‬القتال‭ ‬كل‭ ‬ليلة‭. ‬لاعبونا‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬المتتالية‭.. ‬يعودون‭ (‬إلى‭ ‬الملعب‭) ‬بتركيز‭ ‬عال‭ ‬مع‭ ‬العزيمة‭ ‬للفوز‭ ‬بالمباراة‮»‬‭.‬

في‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي،‭ ‬أنهى‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬هزائم‭ ‬توالياً‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ثاندر‭ ‬129‭-‬120‭.‬

وحمل‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬عبء‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬كتفيه‭ ‬بتسجيله‭ ‬40‭ ‬نقطة،‭ ‬منها‭ ‬15‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير،‭ ‬ووجه‭ ‬ضربة‭ ‬قاضية‭ ‬لمنافسه‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬أجواء‭ ‬اللقاء‭ ‬بعدما‭ ‬تأخر‭ ‬بفارق‭ ‬26‭ ‬نقطة‭.‬

وتألق‭ ‬أيضاً‭ ‬مع‭ ‬الفائز‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬بتسجيله‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬إليها‭ ‬11‭ ‬متابعة،‭ ‬وساهم‭ ‬البديل‭ ‬الياباني‭ ‬ري‭ ‬هاتشيمورا‭ ‬بـ‭ ‬21‭ ‬نقطة‭. ‬وأجرى‭ ‬دارفين‭ ‬هام‭ ‬مدرب‭ ‬ليكرز‭ ‬تعديلاً‭ ‬في‭ ‬تشكيلته،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬باللاعب‭ ‬جاريد‭ ‬فاندربيلت‭ ‬أساسيا‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬دانجيلو‭ ‬راسل‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬منه‭ ‬لتعزيز‭ ‬الدفاع‭.‬

وفي‭ ‬نيويورك،‭ ‬سجل‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬وقاد‭ ‬فريقه‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬لفوزه‭ ‬السابع‭ ‬توالياً‭ ‬باسقاطه‭ ‬نيكس‭ ‬130-111‭.‬

وأضاف‭ ‬العملاق‭ ‬اليوناني‭ ‬7‭ ‬متابعات‭ ‬ومثلها‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬إلى‭ ‬رصيده‭ ‬التهديفي،‭ ‬فيما‭ ‬ساهم‭ ‬البديل‭ ‬بوبي‭ ‬بورتيس‭ ‬بـ‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬و11‭ ‬متابعة‭.‬

وحافظ‭ ‬باكس‭ ‬على‭ ‬مركزه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬برصيد‭ ‬22‭ ‬فوزا‭ ‬مقابل‭ ‬سبع‭ ‬هزائم،‭ ‬خلف‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬المتصدر‭ ‬والفائز‭ ‬على‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬كليبرز‭ ‬145‭-‬108،‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬فوزا‭ ‬مقابل‭ ‬ست‭ ‬هزائم‭.‬

ووضع‭ ‬سلتيكس‭ ‬بقيادة‭ ‬الثنائي‭ ‬جايسون‭ ‬تايتوم‭ (‬30‭ ‬نقطة‭) ‬وجايلن‭ ‬براون‭ (‬24‭ ‬نقطة‭) ‬حدا‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬انتصارات‭ ‬تواليا‭ ‬لكليبرز‭ ‬على‭ ‬أرضه‭.‬

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