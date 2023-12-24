قبلة روبياليس تعكر على الإسبانيات تتويجا تاريخيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬خضم‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالإنجاز‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬قرر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬روبياليس‭ ‬‮«‬تقدير‮»‬‭ ‬جهود‭ ‬المهاجمة‭ ‬جيني‭ ‬هيرموسو‭ ‬بتقبيلها‭ ‬على‭ ‬شفتيها‭ ‬قسرياً‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬أوصلته‭ ‬إلى‭ ‬الهاوية‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬بخسارته‭ ‬منصبه،‭ ‬بل‭ ‬بتوقيفه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬عن‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬كروي‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬استنكرت‭ ‬هيرموسو‭ ‬التصرّف‭ ‬‮«‬المتحيز‭ ‬جنسياً‭ ‬وغير‭ ‬المناسب‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬موافقة‮»‬‭ ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬تمسّك‭ ‬روبياليس‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬بقوله‭ ‬إن‭ ‬الأمر‭ ‬مجرّد‭ ‬‮«‬قبلة‭ ‬صغيرة‭ ‬بالتراضي‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستقيل‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭.‬

وقال‭ ‬روبياليس‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬توك‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬الإعلامي‭ ‬بيرس‭ ‬مورغان‭: ‬‮«‬ما‭ ‬حصل‭ ‬بيننا‭ ‬هو‭ ‬عمل‭ ‬عفوي،‭ ‬عمل‭ ‬متبادل،‭ ‬عمل‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬الطرفان،‭ ‬وكان‭ ‬مدفوعاً‭ ‬بمشاعر‭ ‬اللحظة‭ ‬والسعادة،‭ ‬لذلك‭ ‬أؤكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬حقيقة‭ ‬ما‭ ‬حدث‮»‬‭. ‬وجزم‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬46‭ ‬عاماً‭ ‬أنّ‭ ‬القبلة‭ ‬غير‭ ‬مرتبطة‭ ‬بأبعاد‭ ‬جنسية،‭ ‬بعدما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬قارن‭ ‬سلوكه‭ ‬بكيفية‭ ‬تصرفه‭ ‬مع‭ ‬بناته،‭ ‬مشدّداً‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬نواياي‭ ‬نبيلة،‭ ‬مليئة‭ ‬بالحماس،‭ ‬وغير‭ ‬جنسية‭ ‬مائة‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬وأكرّر‭ ‬مائة‭ ‬في‭ ‬المائة‮»‬‭.

‬وكرّر‭ ‬روبياليس‭ ‬أنه‭ ‬طلب‭ ‬الإذن‭ ‬للقبلة،‭ ‬وأقرّ‭ ‬بأن‭ ‬تصرّفه‭ ‬كان‭ ‬خاطئاً‭ ‬بصفته‭ ‬رئيساً‭ ‬للاتحاد‭.‬



