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سوق ((عالميّ))

12/24/2023 7:11:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬صفقة‭ ‬أبرمتها‭ ‬أندية‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفيّ‭ ‬الأخير،‭ ‬ضمّت‭ ‬خلاله‭ ‬نجوماً‭ ‬عالميين‭ ‬بعدما‭ ‬نافست‭ ‬أنديةً‭ ‬أوروبيةً‭ ‬عريقةً‭ ‬على‭ ‬خدماتهم‭. ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬استقدام‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬إلى‭ ‬الهلال‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يلعب‭ ‬سوى‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬والفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد،‭ ‬أبرز‭ ‬الصفقات‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬السعوديّة،‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬النصر‭ ‬منتصف‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭.‬

وتوزّع‭ ‬نجوم‭ ‬اللعبة‭ ‬على‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬الأندية،‭ ‬أبرزها‭ ‬الهلال،‭ ‬النصر،‭ ‬الاتحاد‭ ‬والأهلي،‭ ‬فتعاقد‭ ‬الأخير‭ ‬مع‭ ‬الجزائري‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬والحارس‭ ‬السنغالي‭ ‬إدوار‭ ‬مندي‭. ‬أما‭ ‬الاتحاد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬فضمّ‭ ‬الفرنسي‭ ‬نغولو‭ ‬كانتيه‭ ‬والبرازيلي‭ ‬فابينيو،‭ ‬فيما‭ ‬تعاقد‭ ‬النصر‭ ‬مع‭ ‬السنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه‭ ‬والكرواتي‭ ‬مارسيلو‭ ‬بروزوفيتش‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬انتقل‭ ‬الصربي‭ ‬سيرغي‭ ‬ميلينكوفيتش‭-‬سافيتش‭ ‬ومواطنه‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش،‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬نيفيش‭ ‬والسنغالي‭ ‬خاليدو‭ ‬كوليبالي‭ ‬والحارس‭ ‬المغربي‭ ‬ياسين‭ ‬بونو‭ ‬إلى‭ ‬الهلال‭ ‬الذي‭ ‬يحلق‭ ‬راهناً‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭. ‬وكان‭ ‬لافتاً‭ ‬تعاقد‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ستيفن‭ ‬جيرارد،‭ ‬ومواطنه‭ ‬قائد‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬جوردان‭ ‬هندرسون‭. ‬دفعت‭ ‬هذه‭ ‬التعاقدات‭ ‬المدرّب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬المتوّج‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬إلى‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬غيّرت‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‮»‬‭.‬

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