الأحد القادم.. الحكم في استئناف قاتل فتاة سند

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬شرطة‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة‭ ‬بمديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالعثور‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬متحللة‭ ‬تعود‭ ‬لأنثى‭ ‬بناحية‭ ‬نائية‭ ‬بمنطقة‭ ‬سند،‭ ‬فانتقلت‭ ‬النيابة‭ ‬آنذاك‭ ‬وناظرت‭ ‬الجثة‭ ‬وأجرت‭ ‬معاينة‭ ‬لمكان‭ ‬العثور‭ ‬عليها‭ ‬دلت‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬شبهة‭ ‬جنائية‭ ‬في‭ ‬الوفاة‭. ‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬التحقيقات‭ ‬ندبت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬خبراء‭ ‬مسرح‭ ‬الجريمة‭ ‬لرفع‭ ‬العينات‭ ‬والآثار‭ ‬المشاهدة‭ ‬بالمكان‭ ‬وفحصها‭. ‬كما‭ ‬ندبت‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬للكشف‭ ‬على‭ ‬الجثة‭ ‬لتحديد‭ ‬سبب‭ ‬الوفاة،‭ ‬فيما‭ ‬كلفت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬بإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬وصولاً‭ ‬لتحديد‭ ‬شخصية‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬وظروف‭ ‬وملابسات‭ ‬الوفاة‭. ‬وعقب‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬هوية‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فحص‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ (‬ DNA ‭)‬،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬تحريات‭ ‬المباحث‭ ‬الجنائية‭ ‬التي‭ ‬كشفت‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬مرتكب‭ ‬الجريمة‭ ‬وضبطه،‭ ‬فقد‭ ‬جرت‭ ‬تحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬بسماع‭ ‬أقوال‭ ‬الشهود‭ ‬وذوي‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬وتم‭ ‬استجواب‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬أقر‭ ‬بقتله‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عقد‭ ‬العزم‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬منها،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬خلافات‭ ‬نشبت‭ ‬بينهما،‭ ‬وكذا‭ ‬قيامه‭ ‬بإخفاء‭ ‬جثتها‭ ‬بإلقائها‭ ‬بالمنطقة‭ ‬النائية‭ ‬مكان‭ ‬العثور‭ ‬عليها‭.‬

وعاقبته‭ ‬محكمة‭ ‬اول‭ ‬درجة‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬عما‭ ‬اسند‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬تهمة‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬بعدما‭ ‬استبعدت‭ ‬ظرف‭ ‬سبق‭ ‬الإصرار‭ ‬كما‭ ‬حكمت‭ ‬عليه‭ ‬بالحد‭ ‬الاقصى‭ ‬لجريمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬بالحبس‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬أنها‭ ‬ترى‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬سبق‭ ‬الإصرار‭ ‬بحق‭ ‬المتهم‭ ‬كون‭ ‬سبق‭ ‬الإصرار‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬القتل‭ ‬حسبما‭ ‬هو‭ ‬مستقر‭ ‬يتحقق‭ ‬بإعداد‭ ‬وسيلة‭ ‬الجريمة‭ ‬ورسم‭ ‬خطة‭ ‬تنفيذها‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬ثورة‭ ‬الانفعال،‭ ‬مما‭ ‬يقضي‭ ‬الهدوء‭ ‬والروية‭ ‬قبل‭ ‬ارتكابها‭.‬