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الصندوق السعودي للتنمية يشارك في افتتاح مشروع أركيز الزراعي

12/24/2023 7:11:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬أركيز‭ ‬الزراعي‮»‬‭ ‬في‭ ‬موريتانيا،‭ ‬والذي‭ ‬يسهم‭ ‬الصندوق‭ ‬في‭ ‬تمويله‭ ‬بقيمة‭ ‬34‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

ويهدف‭ ‬المشروع،‭ ‬وفقًا‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ (‬واس‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬المائي‭ ‬والغذائي‭ ‬بموريتانيا،‭ ‬وتمكين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي،‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬تكامل‭ ‬تنمية‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬والتنموية‭ ‬الأخرى‭.‬

وقال‭ ‬الصندوق‭ ‬إنه‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬استصلاح‭ ‬قرابة‭ ‬6700‭ ‬هكتار‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الزراعية،‭ ‬مما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬الزراعية،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬المنشآت‭ ‬المائية،‭ ‬والري‭ ‬والصرف‭ ‬وتأهيل‭ ‬الطرق‭ ‬وتوفير‭ ‬المعدات‭ ‬الزراعية‭ ‬والمياه‭ ‬الصالحة‭ ‬للشرب‭ ‬للمزارعين،‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الخدمات‭ ‬الزراعية‭ ‬للشعب‭ ‬الموريتاني‭.‬

وذكر‭ ‬أنه‭ ‬قدّم‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1979م‭ ‬لموريتانيا‭ ‬20‭ ‬مشروعًا‭ ‬وبرنامجًا‭ ‬إنمائيًا‭ ‬عبر‭ ‬القروض‭ ‬التنموية‭ ‬بقيمة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬665‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬المنح‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬عبر‭ ‬الصندوق‭ ‬لتمويل‭ ‬28‭ ‬مشروعًا‭ ‬إنمائيًا‭ ‬بقيمة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬151‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬وازدهار‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭.‬

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