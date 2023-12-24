لقاءات تشاورية بين ((الوطنية لحقوق الإنسان)) وممثلي مؤسسات المجتمع المدني

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- Akhbar Al Khaleej) في إطار توسيع آفاق التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني، عقد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لقاءات تشاورية مع عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بحضور عدد من أعضاء مجلس المفوضين والأمين العام، وذلك في مقر المؤسسة بضاحية السيف.
وخلال اللقاء، تم بحث وجهات النظر بشكل عام في المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان، وسبل تعزيز التعاون عبر عقد برامج تقنية مشتركة تهدف الى نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ احترامها في المجتمع، بالإضافة الى برامج لبناء القدرات من خلال عمل فعاليات مشتركة وحلقات نقاشية.
حضر اللقاءات، بشكل منفصل كل على حدة، صلاح منصور رئيس الجمعية البحرينية للشفافية، وايجنس بينك ممثلة عن جمعية العمالة الوافدة، والدكتور عامر الدرازي رئيس جمعية الأطباء البحرينية، بالإضافة إلى الدكتور حسين بديوي رئيس جمعية المحاميين البحرينية، وعدد من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات.
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