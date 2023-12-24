لقاءات تشاورية بين ((الوطنية لحقوق الإنسان)) وممثلي مؤسسات المجتمع المدني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬عبر‭ ‬عقد‭ ‬برامج‭ ‬تقنية‭ ‬مشتركة‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وترسيخ‭ ‬احترامها‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬برامج‭ ‬لبناء‭ ‬القدرات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمل‭ ‬فعاليات‭ ‬مشتركة‭ ‬وحلقات‭ ‬نقاشية‭.‬

حضر‭ ‬اللقاءات،‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل‭ ‬كل‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬صلاح‭ ‬منصور‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للشفافية،‭ ‬وايجنس‭ ‬بينك‭ ‬ممثلة‭ ‬عن‭ ‬جمعية‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة،‭ ‬والدكتور‭ ‬عامر‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدكتور‭ ‬حسين‭ ‬بديوي‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المحاميين‭ ‬البحرينية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬إدارات‭ ‬الجمعيات‭.‬