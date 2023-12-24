بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء:الملك يفتتح مبنى القيادة والمنشآت الجديدة بمعسكر سافرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ما شهدناه اليوم يعكس الجاهزية العالية لحماية أمن البحرين والقدرة على مواجهة التحديات

نعتز بما يبذله رجال أمننا البواسل من جهود مخلصة ومتواصلة في أداء واجبهم الوطني

الإشادة بالتكاتف بين وزارة الداخلية وقوة الدفاع والحرس الوطني وجهاز المخابرات الوطني

وزير الداخلية: حكمة قيادة جلالتكم نبراس مضيء لشرطة البحرين وهي تمضي في مسيرتها

تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬بحضور‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬فشمل‭ ‬برعايته‭ ‬الكريمة‭ ‬أمس‭ ‬افتتاح‭ ‬مبنى‭ ‬القيادة‭ ‬والمنشآت‭ ‬الجديدة‭ ‬بمعسكر‭ ‬سافرة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬وكذلك‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭.‬

ولدى‭ ‬وصول‭ ‬جلالته،‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬الاحتفال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭.‬

وبعد‭ ‬عزف‭ ‬السلام‭ ‬الملكي،‭ ‬قام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬بجولة‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬الجديدة‭ ‬بمعسكر‭ ‬سافرة،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬وبناؤها‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬الأساليب‭ ‬الإنشائية‭ ‬وتزويدها‭ ‬بكافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والمرافق‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬أمنية‭ ‬متقدمة،‭ ‬مباركا‭ ‬جلالته‭ ‬افتتاح‭ ‬هذه‭ ‬المنشآت،‭ ‬ومعربا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجهود‭ ‬المثمرة‭ ‬لوزير‭ ‬الداخلية‭.‬

ثم‭ ‬تفضل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بإزاحة‭ ‬الستار‭ ‬عن‭ ‬اللوحة‭ ‬التذكارية‭ ‬وافتتاح‭ ‬مبنى‭ ‬القيادة،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬جلالته‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬الزوار،‭ ‬هذا‭ ‬نصها‭: ‬‮«‬يطيب‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكرنا‭ ‬وتقديرنا‭ ‬لمعالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬عطائهم‭ ‬الوطني‭ ‬وجهودهم‭ ‬المخلصة‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬شهدناه‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬منشآت‭ ‬جديدة‭ ‬وإمكانات‭ ‬أمنية‭ ‬ولوجستية‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬سافرة‭ ‬يعكس‭ ‬الجاهزية‭ ‬العالية‭ ‬لحماية‭ ‬أمن‭ ‬البحرين‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‮»‬‭.‬

بعدها‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بتكريم‭ ‬فريق‭ ‬العصا‭ ‬لقياس‭ ‬الخطوات‭ ‬العسكرية‭ ‬بالأكاديمية‭ ‬الملكية‭ ‬للشرطة،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬لعصا‭ ‬قياس‭ ‬الخطوات‭ ‬العسكرية‭ ‬للمرة‭ ‬العاشرة،‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬مشاركته‭ ‬بالبطولة‭ ‬عام‭ ‬2009‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الزيارة،‭ ‬هنأ‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬مقدراً‭ ‬الجهود‭ ‬الطيبة‭ ‬لرجال‭ ‬الأمن‭ ‬البواسل‭ ‬ودورهم‭ ‬البناء‭ ‬وما‭ ‬يتحلون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬روح‭ ‬معنوية‭ ‬عالية‭ ‬وانضباط‭ ‬لأداء‭ ‬رسالتهم‭ ‬السامية‭ ‬حمايةً‭ ‬لمكتسبات‭ ‬الوطن‭ ‬ومنجزاته‭ ‬ووحدته‭ ‬وسلامة‭ ‬وأمن‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬البحرين‭ ‬الغالية‭.‬

وقال‭ ‬جلالته‭: ‬يطيب‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكرنا‭ ‬واعتزازنا‭ ‬بما‭ ‬يبذله‭ ‬رجال‭ ‬أمننا‭ ‬البواسل‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مخلصة‭ ‬ومتواصلة‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬واجبهم‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬مشيدين‭ ‬بما‭ ‬حققوه‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬وما‭ ‬يتمتعون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نهج‭ ‬احترافي‭ ‬وجاهزية‭ ‬عالية‭ ‬وقدرات‭ ‬أمنية‭ ‬فائقة،‭ ‬مقدرين‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬تضحيات‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الواجب‭.‬

وأشاد‭ ‬جلالته‭ ‬بالتكاتف‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني‭ ‬وجهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬لأداء‭ ‬رسالتهم‭ ‬النبيلة،‭ ‬شاكراً‭ ‬جلالته‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ورقي‭ ‬مستمر‭.‬

وأكد‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ -‬بعون‭ ‬الله‭- ‬ستظل‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬دائماً،‭ ‬حرةً‭ ‬أبية‭ ‬تنعم‭ ‬بالأمن‭ ‬والأمان‭ ‬وتسير‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬التنمية‭ ‬والرقي‭ ‬بفضل‭ ‬أبنائها‭ ‬المخلصين‭.‬

كما‭ ‬كلف‭ ‬جلالته‭ ‬الحضور‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬عملهم،‭ ‬متمنياً‭ ‬للجميع‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬واستمرار‭ ‬النجاح‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬ألقى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬كلمة،‭ ‬رفع‭ ‬في‭ ‬مستهلها‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أجلّ‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬وعظيم‭ ‬الامتنان‭ ‬باسمه‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بالزيارة‭ ‬الكريمة‭ ‬لافتتاح‭ ‬المنشآت‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬معسكر‭ ‬سافرة؛‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رعاية‭ ‬جلالته‭ ‬المتواصلة‭ ‬لمنتسبي‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬ورعايتهم،‭ ‬تقديراً‭ ‬لإخلاصهم‭ ‬وتضحياتهم‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬واجبهم‭ ‬الوطني‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والنظام‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬جلالته‭ ‬نحو‭ ‬أهمية‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬وتهيئة‭ ‬كافة‭ ‬السبل‭ ‬تحقيقا‭ ‬للاستقرار‭ ‬والطمأنينة‭ ‬والنماء‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مسيرة‭ ‬قيادة‭ ‬جلالته‭ ‬المباركة‭ ‬وما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬واستعداد‭ ‬وعدة‭ ‬وجاهزية‭ ‬وخبرة،‭ ‬أصبحت‭ -‬ولله‭ ‬الحمد‭- ‬في‭ ‬وضع‭ ‬يهيئها‭ ‬للقيام‭ ‬بمساهمتها‭ ‬في‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإعلاء‭ ‬شأن‭ ‬البحرين‭ ‬ورفعة‭ ‬مكانتها،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الامتنان‭ ‬والاعتزاز‭ ‬لما‭ ‬نلقاه‭ ‬من‭ ‬توجيه‭ ‬ومتابعة‭ ‬ودعم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬شرطة‭ ‬عصرية‭ ‬ليكون‭ ‬لها‭ ‬دورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والازدهار‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭: ‬‮«‬إننا،‭ ‬وبحضور‭ ‬هذا‭ ‬الجمع‭ ‬الطيب‭ ‬الكريم،‭ ‬وفي‭ ‬رحاب‭ ‬هذه‭ ‬الوحدة‭ ‬الأبيّة،‭ ‬نستذكر‭ ‬دورها‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن،‭ ‬ورجالها‭ ‬المخلصين‭ ‬الذين‭ ‬وجدت‭ ‬فيهم‭ ‬خصال‭ ‬البسالة‭ ‬والرجولة‭ ‬والتضحية‭ ‬والالتزام‭ ‬والعطاء‭ ‬المستمر‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬يا‭ ‬صاحب‭ ‬المروءة‭ ‬الوطنية‭ ‬والضمير‭ ‬والوجدان،‭ ‬إن‭ ‬ضاق‭ ‬بالأمر‭ ‬رأي،‭ ‬أو‭ ‬ألمّ‭ ‬خطب‭ ‬أو‭ ‬ضيم،‭ ‬فأنتم‭ ‬للبحرين‭ ‬موضع‭ ‬الأمل‭ ‬وعنوان‭ ‬الحكمة‭ ‬والإباء،‭ ‬شيدتم‭ ‬الأساس‭ ‬وارتفعت‭ ‬الهمم،‭ ‬عزة‭ ‬وسيادة‭. ‬وتبقى‭ ‬حكمة‭ ‬قيادة‭ ‬جلالتكم،‭ ‬نبراسا‭ ‬مضيئا‭ ‬لشرطة‭ ‬البحرين‭ ‬وهي‭ ‬تمضي‭ ‬في‭ ‬مسيرتها،‭ ‬أداة‭ ‬للقانون‭ ‬بحزم‭ ‬وعدالة‭ ‬وإخلاص‭ ‬وإنسانية‭ ‬وشجاعة‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬كلمته‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬جميعا‭ ‬نجدد‭ ‬لجلالتكم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬الأعز‭ ‬الذي‭ ‬شرفتموه‭ ‬ليكون‭ ‬أحد‭ ‬أيام‭ ‬الوطن،‭ ‬العهد‭ ‬والولاء‭ ‬والسمع‭ ‬والطاعة‭.. ‬حماة‭ ‬للحق،‭ ‬رجالا‭ ‬أوفياء،‭ ‬أمناء‭ ‬مخلصين،‭ ‬ولسان‭ ‬حالهم‭ ‬في‭ ‬الروح‭ ‬إصرار،‭ ‬وفي‭ ‬الأعماق‭ ‬أمل‭ ‬وإقدام،‭ ‬ومن‭ ‬شرفات‭ ‬قلوبهم‭ ‬قوة‭ ‬يقين‭ ‬ورسالة‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار،‭ ‬ماضين‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬جلالتكم،‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم،‭ ‬ملكا‭ ‬وقائدًا‭ ‬لهذه‭ ‬المسيرة‭ ‬المظفرة،‭ ‬وأنتم‭ ‬تنعمون‭ ‬في‭ ‬أثواب‭ ‬العزة‭ ‬والرفعة‭ ‬والكرامة‮»‬‭.‬