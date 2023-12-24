بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء:الملك يفتتح مبنى القيادة والمنشآت الجديدة بمعسكر سافرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) جلالته: البحرين ستظل حرّةً أبيّة تنعم بالأمن والأمان
ما شهدناه اليوم يعكس الجاهزية العالية لحماية أمن البحرين والقدرة على مواجهة التحديات
نعتز بما يبذله رجال أمننا البواسل من جهود مخلصة ومتواصلة في أداء واجبهم الوطني
الإشادة بالتكاتف بين وزارة الداخلية وقوة الدفاع والحرس الوطني وجهاز المخابرات الوطني
وزير الداخلية: حكمة قيادة جلالتكم نبراس مضيء لشرطة البحرين وهي تمضي في مسيرتها
تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، فشمل برعايته الكريمة أمس افتتاح مبنى القيادة والمنشآت الجديدة بمعسكر سافرة، وذلك في إطار احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وكذلك الاحتفال بيوم شرطة البحرين.
ولدى وصول جلالته، كان في الاستقبال الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، كما حضر الاحتفال عدد من كبار المسؤولين.
وبعد عزف السلام الملكي، قام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بجولة للاطلاع على المنشآت الجديدة بمعسكر سافرة، والتي تم تصميمها وبناؤها وفق أحدث الأساليب الإنشائية وتزويدها بكافة الإمكانيات والمرافق التي تضمن تقديم خدمات أمنية متقدمة، مباركا جلالته افتتاح هذه المنشآت، ومعربا عن تقديره للجهود المثمرة لوزير الداخلية.
ثم تفضل جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وافتتاح مبنى القيادة، حيث سجل جلالته كلمة في سجل الزوار، هذا نصها: «يطيب لنا أن نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا لمعالي وزير الداخلية وكافة منتسبي الوزارة على عطائهم الوطني وجهودهم المخلصة في حفظ الأمن، مؤكدين أن ما شهدناه اليوم من منشآت جديدة وإمكانات أمنية ولوجستية في معسكر سافرة يعكس الجاهزية العالية لحماية أمن البحرين والقدرة على مواجهة التحديات».
بعدها تفضل جلالته بتكريم فريق العصا لقياس الخطوات العسكرية بالأكاديمية الملكية للشرطة، الذي حقق المركز الأول في البطولة العالمية لعصا قياس الخطوات العسكرية للمرة العاشرة، منذ بدء مشاركته بالبطولة عام 2009.
وفي ختام الزيارة، هنأ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الداخلية وكافة منتسبي الوزارة بمناسبة يوم شرطة البحرين الذي يتزامن مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، مقدراً الجهود الطيبة لرجال الأمن البواسل ودورهم البناء وما يتحلون به من روح معنوية عالية وانضباط لأداء رسالتهم السامية حمايةً لمكتسبات الوطن ومنجزاته ووحدته وسلامة وأمن المواطنين والمقيمين على أرض البحرين الغالية.
وقال جلالته: يطيب لنا أن نعرب عن خالص شكرنا واعتزازنا بما يبذله رجال أمننا البواسل من جهود مخلصة ومتواصلة في أداء واجبهم الوطني في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، مشيدين بما حققوه من إنجازات في العمل الأمني وما يتمتعون به من نهج احترافي وجاهزية عالية وقدرات أمنية فائقة، مقدرين على الدوام تضحيات رجال الأمن وتفانيهم في أداء الواجب.
وأشاد جلالته بالتكاتف والعمل المشترك بين وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز المخابرات الوطني لأداء رسالتهم النبيلة، شاكراً جلالته الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة على ما تشهده وزارة الداخلية من تطور ورقي مستمر.
وأكد جلالته أن البحرين -بعون الله- ستظل كما هي دائماً، حرةً أبية تنعم بالأمن والأمان وتسير بخطى ثابتة على طريق التنمية والرقي بفضل أبنائها المخلصين.
كما كلف جلالته الحضور بنقل تحياته وتقديره لجميع منتسبي وزارة الداخلية في مختلف مواقع عملهم، متمنياً للجميع دوام التوفيق واستمرار النجاح.
من جهته، ألقى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية كلمة، رفع في مستهلها إلى جلالة الملك المعظم أجلّ آيات الشكر وعظيم الامتنان باسمه ونيابة عن منتسبي وزارة الداخلية على تفضل جلالته بالزيارة الكريمة لافتتاح المنشآت الجديدة من أجل تطوير معسكر سافرة؛ في إطار رعاية جلالته المتواصلة لمنتسبي شرطة البحرين والحرص على دعمهم ورعايتهم، تقديراً لإخلاصهم وتضحياتهم في أداء واجبهم الوطني حفاظا على الأمن والنظام انطلاقاً من رؤية جلالته نحو أهمية البناء والتطوير والتحديث وتهيئة كافة السبل تحقيقا للاستقرار والطمأنينة والنماء.
وأوضح أن شرطة البحرين في ظل مسيرة قيادة جلالته المباركة وما وصلت إليه اليوم من تطور واستعداد وعدة وجاهزية وخبرة، أصبحت -ولله الحمد- في وضع يهيئها للقيام بمساهمتها في المسؤولية الوطنية لإعلاء شأن البحرين ورفعة مكانتها، معبرا عن خالص الامتنان والاعتزاز لما نلقاه من توجيه ومتابعة ودعم من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نحو التحول إلى شرطة عصرية ليكون لها دورها الفاعل في حماية المكتسبات الوطنية والحفاظ على الأمن والازدهار.
وقال الوزير: «إننا، وبحضور هذا الجمع الطيب الكريم، وفي رحاب هذه الوحدة الأبيّة، نستذكر دورها الوطني في حفظ الأمن، ورجالها المخلصين الذين وجدت فيهم خصال البسالة والرجولة والتضحية والالتزام والعطاء المستمر»، مضيفا: «يا صاحب المروءة الوطنية والضمير والوجدان، إن ضاق بالأمر رأي، أو ألمّ خطب أو ضيم، فأنتم للبحرين موضع الأمل وعنوان الحكمة والإباء، شيدتم الأساس وارتفعت الهمم، عزة وسيادة. وتبقى حكمة قيادة جلالتكم، نبراسا مضيئا لشرطة البحرين وهي تمضي في مسيرتها، أداة للقانون بحزم وعدالة وإخلاص وإنسانية وشجاعة».
وختم وزير الداخلية كلمته بالقول: «إننا جميعا نجدد لجلالتكم في هذا اليوم الأعز الذي شرفتموه ليكون أحد أيام الوطن، العهد والولاء والسمع والطاعة.. حماة للحق، رجالا أوفياء، أمناء مخلصين، ولسان حالهم في الروح إصرار، وفي الأعماق أمل وإقدام، ومن شرفات قلوبهم قوة يقين ورسالة أمن واستقرار، ماضين تحت قيادة جلالتكم، حفظكم الله ورعاكم، ملكا وقائدًا لهذه المسيرة المظفرة، وأنتم تنعمون في أثواب العزة والرفعة والكرامة».
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