الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان الدول الـصـديقـة بـمـنـاسبة الاحتـفال بأعياد الميلاد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬وأطيب‭ ‬تمنياته‭ ‬لهم‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة،‭ ‬ولدولهم‭ ‬وشعوبهم‭ ‬الصديقة‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬متمنيًا‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أن‭ ‬يعم‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والرخاء‭ ‬ربوع‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خير‭ ‬البشرية‭ ‬جمعاء‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقيات‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والفخامة‭ ‬ملوك‭ ‬ورؤساء‭ ‬وأولياء‭ ‬العهود‭ ‬ورؤساء‭ ‬الحكومات‭ ‬بالدول‭ ‬الصديقة‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬دولهم‭ ‬بأعياد‭ ‬الميلاد‭.‬

وأعرب‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬عن‭ ‬أخلص‭ ‬تهانيه‭ ‬وأطيب‭ ‬تمنياته‭ ‬لهم‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة،‭ ‬ولدولهم‭ ‬وشعوبهم‭ ‬الصديقة‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬متمنياً‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بأن‭ ‬يعم‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬ربوع‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خير‭ ‬البشرية‭ ‬جمعاء‭.‬