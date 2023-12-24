الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان الدول الـصـديقـة بـمـنـاسبة الاحتـفال بأعياد الميلاد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول الصديقة، بمناسبة احتفال دولهم بأعياد الميلاد.
وأعرب جلالة الملك المعظم عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولدولهم وشعوبهم الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار، متمنيًا جلالته في هذه المناسبة أن يعم الأمن والسلام والرخاء ربوع العالم من أجل خير البشرية جمعاء.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء وأولياء العهود ورؤساء الحكومات بالدول الصديقة بمناسبة احتفال دولهم بأعياد الميلاد.
وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن أخلص تهانيه وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولدولهم وشعوبهم الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار، متمنياً سموه في هذه المناسبة بأن يعم الأمن والسلام في ربوع العالم من أجل خير البشرية جمعاء.
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