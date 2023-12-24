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عيد ميلاد حزين في بيت لحم مع استمرار الحرب في غزة

12/24/2023 7:11:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيت‭ ‬لحم‭ - (‬الوكالات‭): ‬غابت‭ ‬شجرة‭ ‬الميلاد‭ ‬الضخمة‭ ‬والاحتفالات‭ ‬والفرح‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬تتجذب‭ ‬حلة‭ ‬العيد‭ ‬فيها‭ ‬عادة‭ ‬زوارا‭ ‬كثيرين،‭ ‬ويحل‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬حزينا‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬لم‭ ‬توضع‭ ‬شجرة‭ ‬الميلاد‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬كنيسة‭ ‬المهد‭ ‬ولم‭ ‬تعزف‭ ‬فرق‭ ‬الكشافة‭ ‬لدى‭ ‬دخول‭ ‬بطريرك‭ ‬اللاتين‭ ‬بيير‭ ‬باتيستا‭ ‬بتيسابلا‭ ‬ساحة‭ ‬الكنيسة‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وبدل‭ ‬أن‭ ‬يحمل‭ ‬أعضاء‭ ‬فرق‭ ‬الكشافة‭ ‬الآلات‭ ‬الموسيقية‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬السنوية‭ ‬التقليدية‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بعيد‭ ‬الميلاد،‭ ‬رفعوا‭ ‬لافتات‭ ‬تدعوا‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬ومما‭ ‬كُتب‭ ‬على‭ ‬اللافتات‭ ‬التي‭ ‬رفعها‭ ‬أعضاء‭ ‬فرق‭ ‬الكشافة‭ ‬‮«‬سلام‭ ‬لغزة‭ ‬وأهلها‮»‬‭ ‬و‮«‬غزة‭ ‬في‭ ‬القلب‮»‬‭ ‬و«نريد‭ ‬حياة‭ ‬لا‭ ‬موت‮»‬‭ ‬و‮«‬يريد‭ ‬أطفالنا‭ ‬أن‭ ‬يلعبوا‭ ‬ويضحكوا‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬البطريرك‭ ‬بيتسابلا‭ ‬للصحفيين‭ ‬لحظة‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬كنيسة‭ ‬المهد‭ ‬التي‭ ‬بدت‭ ‬خالية‭ ‬سوى‭ ‬من‭ ‬بضع‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬حزين‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬مثلما‭ ‬رأينا‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أجواء‭ ‬للسلام‭ ‬لأننا‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬رهيبة،‭ ‬ونعبر‭ ‬عن‭ ‬تعاطفنا‭ ‬مع‭ ‬أهالي‭ ‬غزة،‭ ‬جميع‭ ‬أهالي‭ ‬غزة،‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬المجتمع‭ ‬المسيحي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يعاني،‭ ‬وأنا‭ ‬أعلم‭ ‬أنهم‭ ‬ليسوا‭ ‬وحدهم‭ ‬من‭ ‬يعاني‭. ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ميلوني‭ ‬شخص‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬التشريد‭ ‬والجوع‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تحملها‮»‬‭. ‬

تابع‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬للصلاة،‭ ‬وأيضا‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وإنما‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬والمعاناة‭ ‬وطي‭ ‬هذه‭ ‬الصفحة،‭ ‬لأن‭ ‬العنف‭ ‬لا‭ ‬يولد‭ ‬إلا‭ ‬العنف‮»‬‭. ‬أوضح‭ ‬البطريرك‭ ‬أن‭ ‬‮«‬رسالة‭ ‬الميلاد‭ ‬هي‭ ‬السلام‭ ‬وليس‭ ‬العنف‭.. ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬لكل‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬انتظروا‭ ‬طويلا‭ ‬دولتهم‭ ‬وحريتهم‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬متحدين،‭ ‬وهذا‭ ‬مهم‭. ‬العدو‭ ‬يريد‭ ‬لنا‭ ‬الانقسام‭... ‬والشيطان‭ ‬يريد‭ ‬لنا‭ ‬الانقسام‭. ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬متحدين‭. ‬قوتنا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭.. ‬مسيحيون‭ ‬ومسلمون‭. ‬وأقولها‭ ‬لكل‭ ‬الفلسطينيين‭... ‬الاتحاد‭ ‬أمر‭ ‬ضروري‭ ‬حتى‭ ‬تعملون‭ ‬معا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحقوق‭ ‬والكرامة‭ ‬وإنهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬أصل‭ ‬المشكلة‮»‬‭. ‬وعبر‭ ‬البطريرك‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬مليئا‭ ‬بالفرح‭ ‬والحياة‭ ‬والأطفال‭ ‬لأن‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬بدون‭ ‬الأطفال‭ ‬ليس‭ ‬عيدا‭ ‬حقيقيا‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬تتزين‭ ‬شوارع‭ ‬المدينة‭ ‬كعاتها‭ ‬بأشكال‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الإضاءة‭ ‬ولم‭ ‬يأت‭ ‬إليها‭ ‬المواطنون،‭ ‬مسيحون‭ ‬ومسلمون،‭ ‬إلى‭ ‬ساحتها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬مظاهر‭ ‬الاحتفال‭ ‬والاقتصار‭ ‬على‭ ‬الشعائر‭ ‬الدينية‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬‮«‬يأتي‭ ‬ميلاد‭ ‬السيد‭ ‬المسيح‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ومدينة‭ ‬الميلاد،‭ ‬بيت‭ ‬لحم،‭ ‬تعيش‭ ‬حزنا‭ ‬لم‭ ‬تره‭ ‬قبل‭ ‬هذا‭ ‬اليوم،‭ ‬قوى‭ ‬الاحتلال‭ ‬تبطش‭ ‬وتقتل‭ ‬أطفال‭ ‬فلسطين،‭ ‬وتختطف‭ ‬الابتسامة‭ ‬البريئة‭ ‬من‭ ‬وجوه‭ ‬الأحياء‭ ‬منهم،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يسلم‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا،‭ ‬النساء،‭ ‬والرجال،‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القتل‭ ‬والإرهاب‭ ‬ومحاولات‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬وتدمير‭ ‬الآلاف‭ ‬البيوت،‭ ‬ما‭ ‬يذكرنا‭ ‬بما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬نكبة‭ ‬عام‭ ‬1948‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬بثتها‭ ‬الوكالة‭ ‬الرسمية‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬‮«‬أقول‭ ‬لأبناء‭ ‬شعبنا‭ ‬ولعائلاتنا‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬الكنيسة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ملجأ‭ ‬لها،‭ ‬والذين‭ ‬لم‭ ‬يسلموا‭ ‬من‭ ‬همجية‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬ولجميع‭ ‬أبناء‭ ‬غزة،‭ ‬بأن‭ ‬عذاباتكم،‭ ‬وعذابات‭ ‬شعبنا‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭ ‬لن‭ ‬تذهب‭ ‬سدى،‭ ‬وأن‭ ‬شمس‭ ‬الحرية‭ ‬والدولة‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬آتية‭ ‬لا‭ ‬محالة،‭ ‬بل‭ ‬إنها‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‮»‬‭. ‬

وحيا‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬الشعوب‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬في‭ ‬مسيرات‭ ‬للمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬أما‭ ‬أنتم‭ ‬يا‭ ‬شعوب‭ ‬العالم،‭ ‬فإننا‭ ‬نحييكم‭ ‬ونشكركم،‭ ‬على‭ ‬خروجكم‭ ‬إلى‭ ‬الشوارع‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬مطالبين‭ ‬بالحرية‭ ‬لفلسطين،‭ ‬وهذا‭ ‬فخر‭ ‬لنا‭ ‬وهزيمة‭ ‬للطغاة‮»‬‭. ‬

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