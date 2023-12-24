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هجمات جديدة تستهدف سفناً بالبحر الأحمر.. وواشنطن تتهم طهران

12/24/2023 7:11:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دبي‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬أمس‭ ‬أنّ‭ ‬ناقلتي‭ ‬نفط‭ ‬ومدمّرة‭ ‬أمريكية‭ ‬استُهدفت‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬بمسيّرات‭ ‬أطلقها‭ ‬الحوثيون‭ ‬من‭ ‬اليمن،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬ان‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬ناقلة‭ ‬مواد‭ ‬كيميائية‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬الهند‭ ‬السبت‭ ‬نفذ‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬هجومية‭ ‬أُطلقت‭ ‬من‭ ‬إيران‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ (‬البنتاجون‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬ناقلة‭ ‬المواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬‮«‬كيم‭ ‬بلوتو‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬علم‭ ‬ليبيريا‭ ‬والمملوكة‭ ‬لشركة‭ ‬يابانية‭ ‬وتديرها‭ ‬شركة‭ ‬هولندية‭ ‬أصيبت‭ ‬بالهجوم‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ (‬06:00‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬،‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬تم‭ ‬إخماده‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭.
‬ووفقاً‭ ‬لشركة‭ ‬الأمن‭ ‬البحري‭ ‬‮«‬أمبري‮»‬،‭ ‬فإنّ‭ ‬السفينة‭ ‬‮«‬مرتبطة‭ ‬بإسرائيل‮»‬‭ ‬وتبحر‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والهند‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬أنّ‭ ‬الشركة‭ ‬الهولندية‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬السفينة‭ ‬‮«‬مرتبطة‭ ‬بقطب‭ ‬الشحن‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عيدان‭ ‬عوفر‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬أمبري‭ ‬ووكالة‭ ‬الأمن‭ ‬البحري‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬يو‭ ‬كي‭ ‬إم‭ ‬تي‭ ‬أو‮»‬‭ ‬إنّ‭ ‬الهجوم‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬العرب‭ ‬على‭ ‬بُعد‭ ‬200‭ ‬ميل‭ ‬بحري‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬ميناء‭ ‬فيرافال‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬غوجارات‭ ‬الهندية‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعلنت‭ ‬البحرية‭ ‬الهندية‭ ‬أنّها‭ ‬أرسلت‭ ‬طائرة‭ ‬وسفينة‭ ‬حربية‭ ‬لمساعدة‭ ‬ناقلة‭ ‬الكيميائيات‭. ‬

وعلى‭ ‬الرّغم‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬أيّ‭ ‬جهة‭ ‬لم‭ ‬تتبنّ‭ ‬في‭ ‬الحال‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم،‭ ‬إلا‭ ‬أنّه‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬سلسلة‭ ‬هجمات‭ ‬بطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬وصواريخ‭ ‬استهدفت‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬سفناً‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وشنّها‭ ‬انطلاقاً‭ ‬الحوثيون،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

والسبت‭ ‬أيضاً،‭ ‬أعلنت‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأميركية‭ ‬‮«‬سنتكوم‮»‬‭ ‬أنّ‭ ‬ناقلة‭ ‬النفط‭ ‬الغابونية‭ ‬‮«‬سايبابا‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬علم‭ ‬الهند‭ ‬أطلقت‭ ‬نداء‭ ‬استغاثة‭ ‬بعدما‭ ‬أصيبت‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬أثناء‭ ‬إبحارها‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭. ‬

وأُطلقت‭ ‬المسيّرة‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الحوثيون‭ ‬ولم‭ ‬يسفر‭ ‬الهجوم‭ ‬عن‭ ‬إصابات‭. ‬

وبحسب‭ ‬سنتكوم‭ ‬فإنّ‭ ‬ناقلة‭ ‬نفطية‭ ‬أخرى‭ ‬تدعى‭ ‬‮«‬بلامانين‮»‬‭ ‬وترفع‭ ‬علم‭ ‬النرويج‭ ‬استُهدفت‭ ‬بدورها‭ ‬بطائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيّار‭ ‬أطلقها‭ ‬الحوثيون‭ ‬وكادت‭ ‬تصيبها‭. ‬وبذلك‭ ‬يرتفع‭ ‬عدد‭ ‬هجمات‭ ‬الحوثيين‭ ‬على‭ ‬سفن‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬منذ‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬هجوماً‭. ‬

كذلك،‭ ‬أعلنت‭ ‬سنتكوم‭ ‬أنّ‭ ‬المدمّرة‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬يو‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬لابون‮»‬‭ ‬أسقطت‭ ‬السبت‭ ‬أربع‭ ‬طائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬هجومية‭ ‬أطلقها‭ ‬الحوثيون‭ ‬باتجاهها‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭. ‬

وأوضحت‭ ‬سنتكوم‭ ‬أنّ‭ ‬الحوثيين‭ ‬أطلقوا‭ ‬السبت‭ ‬أيضاً‭ ‬صاروخين‭ ‬بالستيّين‭ ‬مضادّين‭ ‬للسفن‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إصابة‭ ‬أيّ‭ ‬سفينة‭.
‬وبالتوازي‭ ‬مع‭ ‬اتهام‭ ‬واشنطن‭ ‬لإيران‭ ‬بتورطها‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬وصف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬ديفيد‭ ‬كامرون‭ ‬إيران‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬ذات‭ ‬تأثير‭ ‬خبيث‭ ‬كليا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‮»‬،‭ ‬متعهدا‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬نشُرت‭ ‬أمس‭ ‬بتعزيز‭ ‬إجراءات‭ ‬الردع‭ ‬ضد‭ ‬طهران‭.

ووصف‭ ‬كامرون‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لصحيفة‭ ‬صنداي‭ ‬تلجراف‭ ‬إيران‭ ‬بأنها‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬تأثير‭ ‬خبيثا‭ ‬كليا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬ذلك‮»‬‭.

وقال‭ ‬‮«‬لديك‭ ‬الحوثيين‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬والميليشيات‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بمهاجمة‭ ‬القواعد‭ ‬والقوات‭ ‬البريطانية‭ ‬والأمريكية‭. ‬وأيضا‭ ‬بالطبع،‭ ‬حماس‮»‬‭.

وأضاف‭ ‬‮«‬لذا‭ ‬لديك‭ ‬كل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الوكلاء،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬أولا‭ ‬وقبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬أن‭ ‬تتلقى‭ ‬إيران‭ ‬رسالة‭ ‬بالغة‭ ‬الوضوع‭ ‬بأنه‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬التسامح‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‮»‬‭.‬

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