هجمات جديدة تستهدف سفناً بالبحر الأحمر.. وواشنطن تتهم طهران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) دبي
– الوكالات: أعلن الجيش الأمريكي أمس أنّ ناقلتي نفط ومدمّرة أمريكية استُهدفت في البحر الأحمر بمسيّرات أطلقها الحوثيون من اليمن، كما أعلن ان الهجوم على ناقلة مواد كيميائية قبالة سواحل الهند السبت نفذ بـ «طائرة مسيّرة هجومية أُطلقت من إيران».
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان إنّ ناقلة المواد الكيميائية «كيم بلوتو» التي ترفع علم ليبيريا والمملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة هولندية أصيبت بالهجوم صباح السبت في الساعة العاشرة (06:00 ت غ)، مما أسفر عن اندلاع حريق على متنها تم إخماده من دون وقوع إصابات.
ووفقاً لشركة الأمن البحري «أمبري»، فإنّ السفينة «مرتبطة بإسرائيل» وتبحر بين المملكة العربية السعودية والهند. من جهتها، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أنّ الشركة الهولندية التي تدير السفينة «مرتبطة بقطب الشحن الإسرائيلي عيدان عوفر».
وقالت أمبري ووكالة الأمن البحري البريطانية «يو كي إم تي أو» إنّ الهجوم وقع في بحر العرب على بُعد 200 ميل بحري جنوب غرب ميناء فيرافال الواقع في ولاية غوجارات الهندية.
من جهتها، أعلنت البحرية الهندية أنّها أرسلت طائرة وسفينة حربية لمساعدة ناقلة الكيميائيات.
وعلى الرّغم من أنّ أيّ جهة لم تتبنّ في الحال المسؤولية عن هذا الهجوم، إلا أنّه يأتي في أعقاب سلسلة هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ استهدفت في الأسابيع الأخيرة سفناً في البحر الأحمر وشنّها انطلاقاً الحوثيون، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
والسبت أيضاً، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أنّ ناقلة النفط الغابونية «سايبابا» التي ترفع علم الهند أطلقت نداء استغاثة بعدما أصيبت بطائرة مسيّرة أثناء إبحارها في البحر الأحمر.
وأُطلقت المسيّرة من مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون ولم يسفر الهجوم عن إصابات.
وبحسب سنتكوم فإنّ ناقلة نفطية أخرى تدعى «بلامانين» وترفع علم النرويج استُهدفت بدورها بطائرة بدون طيّار أطلقها الحوثيون وكادت تصيبها. وبذلك يرتفع عدد هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر منذ 17 أكتوبر إلى 15 هجوماً.
كذلك، أعلنت سنتكوم أنّ المدمّرة الأمريكية «يو إس إس لابون» أسقطت السبت أربع طائرات مسيّرة هجومية أطلقها الحوثيون باتجاهها في البحر الاحمر.
وأوضحت سنتكوم أنّ الحوثيين أطلقوا السبت أيضاً صاروخين بالستيّين مضادّين للسفن على خطوط الملاحة في البحر الأحمر، من دون إصابة أيّ سفينة.
وبالتوازي مع اتهام واشنطن لإيران بتورطها في الهجمات على السفن وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون إيران بأنها «ذات تأثير خبيث كليا في المنطقة والعالم»، متعهدا في مقابلة نشُرت أمس بتعزيز إجراءات الردع ضد طهران.
ووصف كامرون في حديث لصحيفة صنداي تلجراف إيران بأنها تشكل «تأثير خبيثا كليا في المنطقة والعالم ليس هناك شك في ذلك».
وقال «لديك الحوثيين وحزب الله والميليشيات المدعومة من إيران في العراق التي تقوم بمهاجمة القواعد والقوات البريطانية والأمريكية. وأيضا بالطبع، حماس».
وأضاف «لذا لديك كل هؤلاء الوكلاء، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان أولا وقبل كل شيء أن تتلقى إيران رسالة بالغة الوضوع بأنه لن يتم التسامح مع هذا التصعيد».
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