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فلسطينيون في طوابير للحصول على كميات شحيحة من الطعام بينما يفتك الجوع بهم في غزة

12/24/2023 7:11:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قطاع‭ ‬غزة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم،‭ ‬يزداد‭ ‬الشعور‭ ‬بالعجز‭ ‬لدى‭ ‬بكر‭ ‬الناجي‭ ‬الذي‭ ‬تعتصر‭ ‬قلبه‭ ‬الغصة‭ ‬عندما‭ ‬ينفد‭ ‬الطعام‭ ‬الذي‭ ‬يطبخه‭ ‬تطوعا‭ ‬لتكية‭ ‬في‭ ‬رفح،‭ ‬بينما‭ ‬يسمع‭ ‬أطفالا‭ ‬يشكون‭ ‬من‭ ‬الجوع‭. ‬

نزح‭ ‬ناجي‭ (‬28‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وهو‭ ‬يبدأ‭ ‬الطبخ‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الفجر‭ ‬لصالح‭ ‬التكية‭. ‬يقول‭: ‬‮«‬أطبخ‭ ‬تطوعا‭ ‬لمساعدة‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأوضاع‭ ‬المأسوية‮»‬‭. ‬ويقول‭ ‬‮«‬أصعب‭ ‬لحظة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬هي‭ ‬عندما‭ ‬نبدأ‭ ‬بتوزيع‭ ‬الوجبات‭ ‬على‭ ‬الناس،‭ ‬فيما‭ ‬الآلاف‭ ‬يقفون‭ ‬في‭ ‬الطابور‮»‬‭. ‬

ويتابع‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬بغصة‭ ‬في‭ ‬قلبي‭ ‬حين‭ ‬ينتهي‭ ‬الطعام‭ ‬ويبقى‭ ‬الأطفال‭ ‬يسألون‭ ‬عنه‭ ‬ويشكون‭ ‬بأنهم‭ ‬جائعون‭ ‬ولم‭ ‬يأكلوا‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المتطوعين‭ ‬يتنازلون‭ ‬أحيانا‭ ‬عن‭ ‬حصصهم‭ ‬من‭ ‬الطعام‭. ‬

سبّب‭ ‬العدوان‭ ‬دمارا‭ ‬هائلا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬فخرجت‭ ‬معظم‭ ‬المستشفيات‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬وفرّ‭ ‬1 ‭,‬ 9‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬وقراهم‭ ‬ومدنهم،‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.

ويواجه‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬أي‭ ‬قرابة‭ ‬ربع‭ ‬السكان،‭ ‬خطر‭ ‬الجوع‭ ‬بحسب‭ ‬تقرير‭ ‬صدر‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬أممي‭ ‬يرصد‭ ‬مستويات‭ ‬الجوع‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وفي‭ ‬الأسابيع‭ ‬الستة‭ ‬المقبلة،‭ ‬قد‭ ‬يجد‭ ‬جميع‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2 ‭,‬ 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬نفسه‭. ‬

وتجمعت‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬بينهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬خلف‭ ‬حاجز‭ ‬في‭ ‬رفح،‭ ‬بينما‭ ‬يحمل‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬طبقا‭ ‬بلاستيكيا،‭ ‬منتظرين‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬دورهم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬طبق‭ ‬طعام‭ ‬من‭ ‬القدور‭ ‬الساخنة‭.

ويقول‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬التكية‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشابورة‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬خالد‭ ‬شيخ‭ ‬العيد‭: ‬‮«‬نعاني‭ ‬من‭ ‬شح‭ ‬الموارد‭. ‬العدس‭ ‬والبرغل‭ ‬نفدا‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬وكذلك‭ ‬البازيلا‭ ‬والفاصولياء‮»‬‭.

ويقدر‭ ‬شيخ‭ ‬العيد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‮»‬‭ ‬يحاولون‭ ‬الحصول‭ ‬يوميا‭ ‬على‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭. ‬

وتقوم‭ ‬التكية‭ ‬بإعداد‭ ‬الطعام‭ ‬مستخدمة‭ ‬تبرعات‭ ‬ومستعينة‭ ‬بمتطوعين‭. ‬

ويقول‭ ‬ناجي‭: ‬‮«‬نخشى‭ ‬أن‭ ‬يموت‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬الجوع‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬سعر‭ ‬علبة‭ ‬الفول‭ ‬ارتفع‭ ‬من‭ ‬شيكل‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬شواكل‭ (‬دولاران‭). ‬

ويتابع‭ ‬‮«‬كان‭ ‬الناس‭ ‬فقراء‭ ‬قبل‭ ‬العدوان‭. ‬من‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬قبل‭ ‬العدوان‭ ‬كان‭ ‬بالكاد‭ ‬يستطيع‭ ‬إطعام‭ ‬أطفاله‭. ‬فما‭ ‬بالك‭ ‬بالوقت‭ ‬الحالي؟‮»‬‭. ‬

وشددت‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬أصلا‭ ‬تفرض‭ ‬حصارا‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬سيطرة‭ ‬حماس‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬حصارها،‭ ‬وقطعت‭ ‬الماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬وإمدادات‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والوقود‭ ‬عن‭ ‬غزة‭. ‬

بعد‭ ‬شهرين‭ ‬ونصف‭ ‬من‭ ‬العدوان،‭ ‬بات‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والمياه‭ ‬والأدوية‭ ‬والوقود‭ ‬وكل‭ ‬الأساسيات‭.

لم‭ ‬تتمكن‭ ‬سلام‭ ‬حيدر‭ (‬36‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬الأم‭ ‬لثلاثة‭ ‬أطفال،‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الطعام‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬العادة‭ ‬تأتي‭ ‬لتقف‭ ‬في‭ ‬الطابور‭ ‬منذ‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحا‭. ‬

وتضيف‭ ‬بتأثر‭ ‬‮«‬تأخرت‭ ‬اليوم‭ ‬لأنني‭ ‬كنت‭ ‬مع‭ ‬ابني‭ ‬الذي‭ ‬يخضع‭ ‬لعلاج‭ ‬في‭ ‬العيادة‭. ‬طلبت‭ ‬المساعدة‭ ‬للعودة‭ ‬بسرعة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الطعام‭ ‬ولكن‭ ‬العيادة‭ ‬كانت‭ ‬مزدحمة‮»‬‭.

وبكت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬بالحزن‭ ‬والقهر‭. ‬لم‭ ‬نأكل‭ ‬شيئا‭ ‬اليوم‭ ‬ولن‭ ‬نأكل‮»‬‭. ‬

تأتي‭ ‬نور‭ ‬بربخ‭ ‬التي‭ ‬نزحت‭ ‬من‭ ‬شرق‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬إلى‭ ‬مدرسة‭ ‬تابعة‭ ‬للأونروا‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬وهي‭ ‬حامل‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الخامس‭ ‬لحجز‭ ‬دور‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الطعام‭. ‬

وتقول‭ ‬‮«‬أتألم‭ ‬كثيرا‭ ‬وأنا‭ ‬انتظر‭ ‬بسبب‭ ‬الوقوف‭ ‬والمزاحمة‮»‬،‭ ‬موضحة‭ ‬أنها‭ ‬ترسل‭ ‬أحيانا‭ ‬ابنها‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬12‭ ‬عاما‭ ‬للوقوف‭ ‬ولكنه‭ ‬يتعرّض‭ ‬للدفع‭. ‬

وتضيف‭: ‬‮«‬لولا‭ ‬هذه‭ ‬التكية،‭ ‬لما‭ ‬أكلنا‭ ‬شيئا‭. ‬ما‭ ‬نحصل‭ ‬عليه‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬ولكنه‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬

وتشير‭ ‬السيدة‭ ‬التي‭ ‬حاولت‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خبز‭ ‬‮«‬أولادي‭ ‬سيموتون‭ ‬من‭ ‬الجوع‭. ‬فقدوا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوزن‭. ‬ويستيقظون‭ ‬ليلا‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬بسبب‭ ‬الجوع‮»‬‭. ‬وتضيف‭: ‬‮«‬أن‭ ‬نموت‭ ‬شهداء‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الموت‭ ‬من‭ ‬الجوع‮»‬‭. ‬

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