اشتباكات ضارية في قطاع غزة.. وجيش الاحتلال يقر بوقوع خسائر فادحة في صفوفه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وطال‭ ‬القصف‭ ‬العنيف‭ ‬أمس‭ ‬جباليا‭ ‬ومدينة‭ ‬غزة‭ ‬بشمال‭ ‬القطاع،‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬يعتزم‭ ‬مواصلة‭ ‬عملياته‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬قياديي‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬تعهدت‭ ‬اسرائيل‭ ‬بـ«القضاء‮»‬‭ ‬عليها‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬جوناثان‭ ‬كونريكوس‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬الأميركية‭ ‬إن‭ ‬محور‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب،‭ ‬‮«‬ونركّز‭ ‬عملياتنا‭ ‬الرئيسية‭ ‬على‭ ‬معقل‭ ‬آخر‭ ‬لحماس‭ ‬وهو‭ ‬خان‭ ‬يونس‮»‬،‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭.‬

وتزعم‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنها‭ ‬حققت‭ ‬سيطرة‭ ‬عملياتية‭ ‬شبه‭ ‬كاملة‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتستعد‭ ‬لتوسيع‭ ‬الهجوم‭ ‬البري‭ ‬على‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ليشمل‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى،‭ ‬لكن‭ ‬سكان‭ ‬جباليا‭ ‬أشاروا‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬والقصف‭ ‬من‭ ‬دبابات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قالوا‭ ‬إنها‭ ‬توغلت‭ ‬أكثر‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬السبت‭. ‬

وأعلنت‭ ‬سرايا‭ ‬القدس،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬مقاتليها‭ ‬قصفوا‭ ‬حشودا‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مسجد‭ ‬الظلال‭ ‬شرق‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬برشقة‭ ‬صاروخية‭ ‬وقذائف‭ ‬الهاون‭. ‬وأعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬استهداف‭ ‬مقاتليها‭ ‬لدبابتي‭ ‬ميركافا‭ ‬إسرائيليتين‭ ‬بقذائف‭ ‬‮«‬الياسين‭ ‬105‮»‬‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬منطقة‭ ‬جباليا‭ ‬البلد‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وأقر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بتكبّد‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الخسائر‭ ‬البشرية‭. ‬وهو‭ ‬أعلن‭ ‬أمس‭ ‬أنّ‭ ‬حصيلة‭ ‬قتلاه‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬بلغت‭ ‬152‭ ‬عسكريا،‭ ‬إثر‭ ‬مقتل‭ ‬تسعة‭ ‬عسكريين‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أفدح‭ ‬الخسائر‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬يتكبّدها‭ ‬منذ‭ ‬بدأ‭ ‬هجومه‭ ‬البرّي‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الصباح‭ ‬صعب‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬واجهنا‭ ‬فيه‭ ‬صعوبات‭ ‬كبيرة‭ ‬للغاية‭ ‬جراء‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬غزة‭... ‬تكلفنا‭ ‬الحرب‭ ‬ثمنا‭ ‬باهظا‭ ‬للغاية،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬خيار‭ ‬سوى‭ ‬مواصلة‭ ‬القتال‮»‬‭. ‬

ومع‭ ‬اشتداد‭ ‬حدة‭ ‬القتال‭ ‬بشوارع‭ ‬غزة،‭ ‬وعلى‭ ‬رقعة‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬الرملية‭ ‬بين‭ ‬مبانٍ‭ ‬منهارة‭ ‬وأخرى‭ ‬محترقة‭ ‬وسيارات‭ ‬محطمة،‭ ‬يتنقل‭ ‬رجال‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬جثة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى،‭ ‬ويلفون‭ ‬بالأكفان‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬شهداء‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬المستمرمنذ‭ ‬11‭ ‬أسبوعا‭.‬

وجرى‭ ‬تصوير‭ ‬تلك‭ ‬المشاهد‭ ‬في‭ ‬لقطات‭ ‬نشرها‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬الفلسطيني‭ ‬تظهر‭ ‬أيضا‭ ‬عاملا‭ ‬يحفر‭ ‬بيده‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لانتشال‭ ‬جثة‭ ‬محترقة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬وشوهد‭ ‬فلسطينيون‭ ‬من‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬يبحثون‭ ‬بين‭ ‬الأنقاض‭ ‬عن‭ ‬متاعهم‭ ‬بعد‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬مؤخرا‭.‬

وتأمر‭ ‬إسرائيل‭ ‬السكان‭ ‬بمغادرة‭ ‬المناطق‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬لكن‭ ‬قواتها‭ ‬تقصف‭ ‬أيضا‭ ‬أهدافا‭ ‬في‭ ‬الأجزاء‭ ‬الوسطى‭ ‬والجنوبية‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الساحلي‭ ‬الصغير‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬ستة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيب‭ ‬عدد‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬البريج‭ ‬للاجئين‭ ‬بوسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬أمر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬السكان‭ ‬بإخلاء‭ ‬المكان‭ ‬والتوجه‭ ‬غربا‭ ‬نحو‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬البلح‭. ‬

وبلغت‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬والعمليات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬20424‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬استشهاد‭ ‬166‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬اخر‭ ‬24‭ ‬ساعة‭. ‬

وطالب‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬لحماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬الحر‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬مازال‭ ‬يرتكبها‭ ‬بحق‭ ‬المدنيين‭ ‬والأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وحمّل‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬كامل‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬تتناقض‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وكل‭ ‬القوانين‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ونتنياهو‭ ‬ناقشا‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬‮«‬ناقش‭ ‬الزعيمان‭ ‬أهمية‭ ‬تأمين‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬كل‭ ‬الرهائن‭ ‬الباقين‮»‬‭. ‬

وتتواصل‭ ‬جهود‭ ‬الوسطاء‭ ‬المصريين‭ ‬والقطريين‭ ‬لمحاولة‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭. ‬وكانت‭ ‬هدنة‭ ‬أولى‭ ‬استمرت‭ ‬أسبوعا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬نوفمبر‭ ‬أتاحت‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬80‭ ‬إسرائيليا‭ ‬مقابل‭ ‬240‭ ‬معتقلا‭ ‬فلسطينيا‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وإدخال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭. ‬كما‭ ‬أفرجت‭ ‬حماس‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬الأجانب‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬إطار‭ ‬الاتفاق‭ ‬الأساسي‭. ‬

وأمس،‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬أن‭ ‬أمينها‭ ‬العام‭ ‬زياد‭ ‬النخالة‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬الى‭ ‬القاهرة‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الزيارة‭ ‬تأتي‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬مصرية‭ ‬للتباحث‭ ‬في‭ ‬سبل‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وصفقة‭ ‬التبادل‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬الوفد‭ ‬‮«‬سيقدم‭ ‬رؤية‭ ‬الحركة‭ ‬حول‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬وانسحاب‭ ‬قوات‭ ‬العدو‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬وإعادة‭ ‬الإعمار‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬ربط‭ ‬الحركة‭ ‬‮«‬أي‭ ‬تبادل‭ ‬للأسرى‭ ‬بمفهوم‭ ‬الجميع‭ ‬مقابل‭ ‬الجميع‭ ‬بعد‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وليس‭ ‬قبله،‭ ‬ضمن‭ ‬عملية‭ ‬سياسية‭ ‬يتفق‭ ‬عليها‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ممثلا‭ ‬بمختلف‭ ‬قواه‭ ‬السياسية‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬النخالة‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬مماثلة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الى‭ ‬القاهرة‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحماس‭ ‬اسماعيل‭ ‬هنية‭. ‬

وتبدو‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬متباعدة‭ ‬حيال‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة‭. ‬إذ‭ ‬تطالب‭ ‬حماس‭ ‬بوقف‭ ‬العدوان‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬أي‭ ‬مفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬الرهائن‭. ‬بينما‭ ‬تبدي‭ ‬إسرائيل‭ ‬قبولها‭ ‬بفكرة‭ ‬الهدنة‭ ‬لكنها‭ ‬ترفض‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬قبل‭ ‬‮«‬القضاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬حماس‭. ‬