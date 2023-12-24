لا شورية لمنح الموظف الحكومي حق استخراج سجل تجاري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

رفض‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬إضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادر‭ ‬بالسماح‭ ‬للموظف‭ ‬الحكومي‭ ‬بالقيد‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬لمزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬تجاري‭ ‬وفقًا‭ ‬للضوابط‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يزيد‭ ‬عدد‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬المسموح‭ ‬بها‭ ‬للموظف‭ ‬على‭ ‬سجل‭ ‬واحد‭.‬

وعارض‭ ‬أغلبية‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬د‭. ‬عبدالعزيز‭ ‬أبل‭ ‬المؤيد‭ ‬الوحيد‭ ‬للمشروع‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

وأكد‭ ‬علي‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬رفض‭ ‬المجلس‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬ليس‭ ‬رفضًا‭ ‬لمصلحة‭ ‬المواطن،‭ ‬وإنما‭ ‬لوضع‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬مسارها‭ ‬الصحيح،‭ ‬ونحن‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬جهد‭ ‬مشكور‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬وضع‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬نصابها،‭ ‬متطلعًا‭ ‬إلى‭ ‬تفهم‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وكذلك‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬مستعدة‭ ‬للتعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬المصلحة‭ ‬العليا‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطن‭.‬





لا تزاحموا أصحاب السجلات التجارية

اقترحت‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بالمجلس‭ ‬أن‭ ‬يقتصر‭ ‬منح‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬على‭ ‬الموظف‭ ‬العام‭ ‬البحريني‭ ‬دون‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬الموظف‭ ‬العام‭ ‬غير‭ ‬البحريني،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬يمنح‭ ‬المقبلون‭ ‬على‭ ‬التقاعد‭ ‬بحكم‭ ‬السن‭ ‬أو‭ ‬التقاعد‭ ‬الاختياري‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬استخراج‭ ‬سجلات‭ ‬تجارية‭ ‬باسمه‭ ‬قبل‭ ‬تقاعده‭ ‬وهو‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل‭ ‬حتى‭ ‬يهيئ‭ ‬نفسه‭ ‬ويرفع‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬عيشته‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬التقاعد،‭ ‬وكذلك‭ ‬اقترحت‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬قصر‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬استخراج‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬للموظف‭ ‬العام‭ ‬لمن‭ ‬يقل‭ ‬راتبه‭ ‬عن‭ ‬1000‭ ‬دينار‭.‬

واستعرضت‭ ‬الزايد‭ ‬إحصائيات‭ ‬عدد‭ ‬البحرينيين‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حتى‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬49406‭ ‬موظفين،‭ ‬و100039‭ ‬موظفًا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حتى‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بلغ‭ ‬حوالي‭ ‬85‭ ‬ألف‭ ‬سجل‭ ‬تجاري،‭ ‬أما‭ ‬عدد‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬المملوكة‭ ‬للمواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬فبلغ‭ ‬75652‭ ‬مؤسسة‭ ‬صغيرة‭ ‬ومتوسطة‭ ‬منها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60529‭ ‬مؤسسة‭ ‬صغيرة‭ ‬ومتوسطة‭ ‬مملوكة‭ ‬للبحرينيين،‭ ‬وتمثل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬93‭.‬1 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وعن‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬منذ‭ ‬التأسيس‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2022‭ ‬أوضحت‭ ‬الزايد‭ ‬أنها‭ ‬تشكل‭ ‬75‭ ‬ألفًا‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬93‭.‬3 % ،‭ ‬و81 % ‭ ‬ملاكا‭ ‬بحرينيين‭ ‬منها‭ ‬39 % ‭ ‬لرواد‭ ‬أعمال‭ ‬شباب‭ ‬و23 % ‭ ‬ملاكا‭ ‬نساء،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬65 % ‭ ‬من‭ ‬القاعدة‭ ‬تصريح‭ ‬صناعي‭.‬

واستعرضت‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بالربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬2022‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬2923‭ ‬مؤسسة‭ ‬متناهية‭ ‬الصغر‭ ‬نمت‭ ‬إلى‭ ‬صغيرة،‭ ‬و817‭ ‬مؤسسة‭ ‬متناهية‭ ‬الصغر‭ ‬نمت‭ ‬إلى‭ ‬متوسطة،‭ ‬و561‭ ‬مؤسسة‭ ‬صغيرة‭ ‬ومتوسطة‭ ‬نمت‭ ‬إلى‭ ‬كبيرة‭. ‬وأوضحت‭ ‬المحامية‭ ‬الزايد‭ ‬أهم‭ ‬أسباب‭ ‬رفض‭ ‬مشروع‭ ‬القانون؛‭ ‬منها‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬وإنشاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬مؤسسات‭ ‬صغيرة‭ ‬أو‭ ‬متناهية‭ ‬الصغر،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بالاعتبار‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬تزاحم‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬موظف‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬لديه‭ ‬راتب‭ ‬ثابت،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬سيبدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬يكافح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬مساندة‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬إعطائهم‭ ‬فرصتهم‭ ‬في‭ ‬حيز‭ ‬نمو‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭.‬





فخرو: القانون النافذ مرن ولا حاجة إلى مشروع القانون

أوضح‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬النافذ‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مرن،‭ ‬ولا‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تعديل،‭ ‬وإذا‭ ‬رغبنا‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬تعديل‭ ‬فلنعدل‭ ‬في‭ ‬اللائحة،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬أعطت‭ ‬كل‭ ‬موظف‭ ‬عام‭ ‬حق‭ ‬تملك‭ ‬حصة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ولكن‭ ‬منعته‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬سجل‭ ‬تجاري‭ ‬بمفرده،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬النسب،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬عدم‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭. ‬وبين‭ ‬فخرو‭ ‬أن‭ ‬للموظف‭ ‬العام‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬موظف‭ ‬غير‭ ‬حكومي‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬تجاري،‭ ‬شرط‭ ‬ألا‭ ‬يسهم‭ ‬أي‭ ‬مساهمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الشركة‭. ‬وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القلق‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬تضارب‭ ‬مصالح‭ ‬بين‭ ‬عمل‭ ‬الموظف‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬شركات‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بحرينية‭ ‬وأخرى‭ ‬عالمية‭ ‬تمنع‭ ‬موظفيها‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬أو‭ ‬تملك‭ ‬حصة‭. ‬





المسقطي: متوسط راتب موظف العام أكثر بـ37% من الخاص

اتفق‭ ‬خالد‭ ‬المسقطي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬مع‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بالمجلس،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬إحصائيات‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬العرض‭ ‬المرئي‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬بين‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬موظف‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وحوالي‭ ‬50‭ ‬ألفا‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬هو‭ ‬ضعف‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬راتب‭ ‬الموظف‭ ‬البحريني‭ ‬الجديد‭ ‬بحسب‭ ‬إحصائيات‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توظيف‭ ‬حوالي‭ ‬7000‭ ‬موظف‭ ‬منهم‭ ‬نحو‭ ‬1400‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬وحوالي‭ ‬5600‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬الراتب‭ ‬بحسب‭ ‬إحصائيات‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬كالآتي‭: ‬متوسط‭ ‬راتب‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬603‭ ‬دنانير،‭ ‬ومتوسط‭ ‬الراتب‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬439‭ ‬دينارا،‭ ‬والفرق‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬164‭ ‬دينارا،‭ ‬أي‭ ‬بفارق‭ ‬أن‭ ‬موظف‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬37 % ‭ ‬راتبا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬متوسط‭ ‬راتب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬أثناء‭ ‬مناقشة‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬لتقليل‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬رواتب‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬مؤخرًا‭ ‬الإعلان‭ ‬أثناء‭ ‬مناقشات‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬لتقليل‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬رواتب‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬حزم‭ (‬تمكين‭) ‬الجديدة‭ ‬لرفع‭ ‬رواتب‭ ‬قدامى‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وجعل‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬المحرك‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬سيخلق‭ ‬منافسات‭ ‬غير‭ ‬عادلة‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬الذين‭ ‬يتحملون‭ ‬مخاطر‭ ‬تجارية‭ ‬واقتصادية،‭ ‬ويعتبر‭ ‬مشروعهم‭ ‬هو‭ ‬مصدر‭ ‬الرزق‭ ‬الوحيد‭ ‬لهم،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬سيمنع‭ ‬تركيز‭ ‬الموظف‭ ‬على‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬مستبعدًا‭ ‬وجود‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬يملكون‭ ‬سجلات‭ ‬تجارية‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المرجو‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬وأصحاب‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬والأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬هو‭ ‬تحقيق‭ ‬استقرار‭ ‬اقتصادي‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬ووظائف‭ ‬جديدة،‭ ‬والمساهمة‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬محركا‭ ‬أكبر‭ ‬للاقتصاد‭ ‬عما‭ ‬هو‭ ‬حاليًا‭.‬





العرادي: قانون الخدمة المدنية لا يحظر مزاولة العمل التجاري

أوضح‭ ‬علي‭ ‬العرادي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬إفراد‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬تسمح‭ ‬للموظف‭ ‬العام‭ ‬بأن‭ ‬يقيد‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬وأن‭ ‬يمارس‭ ‬النشاط‭ ‬التجاري‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تزيد‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬المسموح‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬سجل‭ ‬واحد‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬يحظر‭ ‬مزاولة‭ ‬العمل‭ ‬التجاري،‭ ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التعديل‭ ‬في‭ ‬القانون،‭ ‬فاللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬بحسب‭ ‬تعريفه‭ ‬هو‭ ‬سجل‭ ‬يقيد‭ ‬به‭ ‬التجار‭ ‬الخاضعون‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بأي‭ ‬وسيلة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬ازدواجية‭ ‬بين‭ ‬تعريف‭ ‬التاجر‭ ‬والموظف‭ ‬العام،‭ ‬وبمجرد‭ ‬أن‭ ‬يقيد‭ ‬الموظف‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬يصبح‭ ‬من‭ ‬التجار،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تنطبق‭ ‬عليه‭ ‬كل‭ ‬القوانين‭ ‬والقرارات‭ ‬التنظيمية‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬ديونه‭ ‬التي‭ ‬ستصبح‭ ‬ديونا‭ ‬تجارية‭ ‬وهي‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬الديون‭ ‬المدنية‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬سيخلق‭ ‬منافسة‭ ‬غير‭ ‬عادلة‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬راتب‭ ‬ثابت‭ ‬والشخص‭ ‬صاحب‭ ‬السجل،‭ ‬ومن‭ ‬الوارد‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬الموظف‭ ‬العام‭ ‬بتأجير‭ ‬هذا‭ ‬السجل‭ ‬لعدم‭ ‬تفرغه‭ ‬للعمل‭ ‬الخاص‭.‬





النعيمي: منح المواطن ميزات لا يحظى بها الأجنبي

قال‭ ‬حمد‭ ‬النعيمي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتمتع‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬بميزات‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬الأجنبي‭ ‬بالمثل،‭ ‬وخصوصا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمنح‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نهتم‭ ‬به‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬التشريع‭.‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬المحامية‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬إن‭ ‬مشروعية‭ ‬أخذ‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬امتيازات‭ ‬وتصرف‭ ‬للمواطن‭ ‬البحريني‭ ‬مشروعة‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬بها‭ ‬أي‭ ‬شبهة‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬تتجه‭ ‬إلى‭ ‬تخصيص‭ ‬ميزات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالعمل‭ ‬والمصارف‭ ‬والخدمات‭ ‬فقط‭ ‬لمواطنيها،‭ ‬وتمنحها‭ ‬لغير‭ ‬مواطنيها‭ ‬بما‭ ‬تفرضه‭ ‬عليها‭ ‬الأصول‭ ‬المرعية‭ ‬سواء‭ ‬خدمات‭ ‬مع‭ ‬فرض‭ ‬رسوم،‭ ‬أما‭ ‬الزيادات‭ ‬في‭ ‬المعاشات‭ ‬والرواتب‭ ‬فإنها‭ ‬تخص‭ ‬مواطنيها‭ ‬بذلك،‭ ‬ورأت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬انتهاجه‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬الموظف‭ ‬العام‭ ‬غير‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬الخاص‭ ‬هو‭ ‬محط‭ ‬تقدير‭ ‬ومكانة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الدولة‭ ‬والمواطنين،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬مكتسبات‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قاصرة‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭.‬





أبل المؤيد الوحيد لمشروع القانون رافضا وضع كوابح ضد الموظف والمعاودة يرد: حرية الاقتصاد لا تعني الفوضى

صوت‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬أبل‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ضد‭ ‬عدم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬مفضلا‭ ‬تعديل‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬لإعطاء‭ ‬الموظف‭ ‬فرصة‭ ‬لتحسين‭ ‬دخله،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬رفض‭ ‬القانون‭.‬

ورأى‭ ‬الدكتور‭ ‬أبل‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفق‭ ‬نظام‭ ‬اقتصادي‭ ‬أساسه‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الحر‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬القاعدة‭ ‬الأساسية‭ ‬لهذا‭ ‬الاقتصاد‭ ‬هي‭ ‬الحرية،‭ ‬ولدى‭ ‬مناقشة‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تغيب‭ ‬عن‭ ‬ذهننا‭ ‬هذه‭ ‬المسألة،‭ ‬وأضاف‭: ‬ومن‭ ‬منطلق‭ ‬أنني‭ ‬ليبرالي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نفكر‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬ومعالجته‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬فترة‭ ‬العولمة‭ ‬والانفتاح‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومحاولة‭ ‬تشجيع‭ ‬وجذب‭ ‬الاستثمارات‭.‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬فيه‭ ‬كوابح‭ ‬وليس‭ ‬ضوابط،‭ ‬ويفترض‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬تعدل‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بضوابط‭ ‬بإعطاء‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬فرصة‭ ‬للعمل‭ ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة،‭ ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬تُعطى‭ ‬الفرصة‭ ‬لامتلاك‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬للذين‭ ‬قاربوا‭ ‬على‭ ‬التقاعد‭ ‬وتهيئتهم‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬التجاري‭ ‬الخاص،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬المطلوب‭ ‬اليوم‭ ‬وضع‭ ‬الضوابط‭ ‬والتفكير‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬آلية‭ ‬ومعايير‭ ‬لمنح‭ ‬بعض‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬امتلاك‭ ‬سجل‭ ‬تجاري‭. ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬بينت‭ ‬المحامية‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الحر‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬منصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬دستور‭ ‬البحرين‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تفتح‭ ‬الأسواق‭ ‬التجارية‭ ‬وتتم‭ ‬ممارسة‭ ‬العمل‭ ‬التجاري‭ ‬وإنشاء‭ ‬الشركات،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬رقابة‭ ‬مطلقة؛‭ ‬لأن‭ ‬وظيفة‭ ‬الدولة‭ ‬السماح‭ ‬بالأنشطة‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬ولكن‭ ‬تراقب‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬احتكار‭ ‬أو‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬أو‭ ‬ممارسة‭ ‬أنشطة‭ ‬غير‭ ‬متوافق‭ ‬عليها‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬تتدخل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬كوزارة‭ ‬معنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرقابة‭ ‬والتفتيش‭ ‬لوقف‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭. ‬واختلفت‭ ‬الزايد‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬أبل‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬لم‭ ‬تضع‭ ‬كوابح‭ ‬وإنما‭ ‬وضعت‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬الأساس‭ ‬التشريعي‭ ‬السليم‭. ‬بدوره،‭ ‬عقب‭ ‬عادل‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المعاودة‭ ‬مقرر‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬مداخلة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬أبل‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬تدندنون‭ ‬على‭ ‬الحرية‭ ‬وفي‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬تعنون‭ ‬الفوضى،‭ ‬الالتزام‭ ‬بالشرع‭ ‬والقوانين‭ ‬والضوابط‭ ‬لا‭ ‬يخالف‭ ‬الحرية،‭ ‬والسوق‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬انضباط‭ ‬وقوانين‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭: ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الانضباط‭ ‬والضوابط‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬الضوابط‭ ‬المقترحة‭ ‬ألا‭ ‬يعمل‭ ‬الموظف‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬الخاص‭ ‬أثناء‭ ‬الدوام،‭ ‬فكيف‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬ستتسابق‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬شركته‭ ‬لأن‭ ‬لها‭ ‬مصلحة‭. ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬لم‭ ‬تضع‭ ‬ضوابط‭ ‬وإنما‭ ‬كوابح،‭ ‬فهذه‭ ‬النظرة‭ ‬الليبرالية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬عادة‭ ‬على‭ ‬اعتقد‭ ‬ثم‭ ‬استدل،‭ ‬والأصل‭ ‬أن‭ ‬يستدل‭ ‬ثم‭ ‬يعتقد،‭ ‬متسائلا‭ ‬عمن‭ ‬وضع‭ ‬الضوابط،‭ ‬فقد‭ ‬جاءت‭ ‬اللجنة‭ ‬بالتفصيل‭ ‬الدستوري‭ ‬والقانوني‭ ‬والواقعي‭ ‬والاحصائي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬كاملا‭.‬