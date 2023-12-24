Monday, 25 December 2023 04:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القبض على مروجين بحوزتهم مخدرات بقيمة 52 ألف دينار

12/24/2023 7:11:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الأمنية‭ ‬لإدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية،‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬آفة‭ ‬المخدرات،‭ ‬ضبطت‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬وقائع‭ ‬مختلفة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الاشخاص‭ ‬يحملون‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬22‭ ‬و42‭ ‬عاماً،‭ ‬وبحوزتهم‭ ‬كميات‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية،‭ ‬وذلك‭ ‬بقصد‭ ‬الترويج‭ ‬والاتجار‭ ‬بها،‭ ‬وتقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بحوالي‭ ‬52‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وأوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬ان‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬التي‭ ‬تجريها‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المتهمين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الوقائع‭ ‬والقبض‭ ‬عليهم‭ ‬وبحوزتهم‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬ومبالغ‭ ‬مالية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تحريزها‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإحالة‭ ‬القضايا‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

وتهيب‭ ‬الإدارة‭ ‬بالمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شكوى‭ ‬أو‭ ‬ملاحظة‭ ‬او‭ ‬طلب‭ ‬المساعدة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمكافحة‭ ‬المخدرات،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ (‬996‭) ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬السرية‭ ‬التامة‭ ‬للمعلومات‭.‬

MENAFN24122023000055011008ID1107653939

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث