القبض على مروجين بحوزتهم مخدرات بقيمة 52 ألف دينار

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- Akhbar Al Khaleej) في إطار الجهود الأمنية لإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، في حماية المجتمع من مخاطر آفة المخدرات، ضبطت الإدارة في وقائع مختلفة عددا من الاشخاص يحملون جنسيات مختلفة تتراوح أعمارهم بين 22 و42 عاماً، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بقصد الترويج والاتجار بها، وتقدر قيمتها بحوالي 52 ألف دينار.
وأوضحت الإدارة ان عمليات البحث والتحري التي تجريها شرطة مكافحة المخدرات أسفرت عن تحديد هوية المتهمين في هذه الوقائع والقبض عليهم وبحوزتهم المواد المخدرة ومبالغ مالية، حيث تم تحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة القضايا إلى النيابة العامة.
وتهيب الإدارة بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي شكوى أو ملاحظة او طلب المساعدة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات، وذلك من خلال الاتصال على (996) على مدار الساعة، مع ضمان السرية التامة للمعلومات.
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