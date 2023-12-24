القبض على مروجين بحوزتهم مخدرات بقيمة 52 ألف دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬ان‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬التي‭ ‬تجريها‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المتهمين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الوقائع‭ ‬والقبض‭ ‬عليهم‭ ‬وبحوزتهم‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬ومبالغ‭ ‬مالية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تحريزها‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإحالة‭ ‬القضايا‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

وتهيب‭ ‬الإدارة‭ ‬بالمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شكوى‭ ‬أو‭ ‬ملاحظة‭ ‬او‭ ‬طلب‭ ‬المساعدة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمكافحة‭ ‬المخدرات،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ (‬996‭) ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬السرية‭ ‬التامة‭ ‬للمعلومات‭.‬