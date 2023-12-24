مقترح بلدي بإرسال الإجازة المرضية على الواتساب للحد من استهلاك الورق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أفاد رئيس مجلس بلدي الجنوبية عبدالله إبراهيم عبداللطيف بأنه رفع مقترحا إلى وزارة الصحة أثناء الجولة الميدانية بأحد المراكز الصحية في المحافظة الجنوبية وذلك باستخدام تطبيق (الواتساب) بالاتفاق مع جميع القطاعات العامة والخاصة عند إصدار الإجازات المرضية.
وقال إن الهدف من المقترح يكمن في التقليل من الاستهلاك الشهري للطباعة الورقية وتوفير آلات الطابعة وقت إصدار الإجازات المرضية بدلاً مما هو معمول به حاليا باستلام الإجازة من مكتب المواعيد.
وأضاف بما أن العديد من الأشخاص يستخدمون تطبيق الواتساب بشكل يومي ولديهم الخبرة في التعامل به فإن عملية إرسال الإجازة المرضية الموثقة بالتاريخ والوقت عبر التطبيق ستكون سهلة ومألوفة لديهم بدلا من انتظار الموظفين للطباعة مما يوفر الوقت والجهد معا، ومن الممكن أن يكون مفيدًا ومريحًا للموظفين وإدارة الموارد البشرية على حد سواء.
وأوضح أما بالنسبة إلى كبار السن الذين لا يجيدون القراءة والكتابة أو أصحاب الهمم وغيرهم الذين يحتاجون إلى المساعدة فبإمكان موظفي مكتب المواعيد أن يتعاملون معهم بشكل يدوي واستثناءهم عن بقية المواطنين الذين يشكلون العدد الأكبر في تعاملهم مع منصات التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أنه تواصل شفوياً مع المعنيين في وزارة الصحة بشأن هذا المقترح وقد وعدوه بدراسة حيثياته وكيفية تطبيقه حال الموافقة عليه وذلك بعد أن لمس منهم الاستجابة السريعة مؤملا أن يتم تطبيقه على الواقع خدمة للوطن والمواطنين.
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