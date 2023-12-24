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مقترح بلدي بإرسال الإجازة المرضية على الواتساب للحد من استهلاك الورق

12/24/2023 7:11:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

أفاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬عبدالله‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بأنه‭ ‬رفع‭ ‬مقترحا‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أثناء‭ ‬الجولة‭ ‬الميدانية‭ ‬بأحد‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وذلك‭ ‬باستخدام‭ ‬تطبيق‭ (‬الواتساب‭) ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬عند‭ ‬إصدار‭ ‬الإجازات‭ ‬المرضية‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬المقترح‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬الاستهلاك‭ ‬الشهري‭ ‬للطباعة‭ ‬الورقية‭ ‬وتوفير‭ ‬آلات‭ ‬الطابعة‭ ‬وقت‭ ‬إصدار‭ ‬الإجازات‭ ‬المرضية‭ ‬بدلاً‭ ‬مما‭ ‬هو‭ ‬معمول‭ ‬به‭ ‬حاليا‭ ‬باستلام‭ ‬الإجازة‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬المواعيد‭. ‬

وأضاف‭ ‬بما‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬يستخدمون‭ ‬تطبيق‭ ‬الواتساب‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬ولديهم‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬به‭ ‬فإن‭ ‬عملية‭ ‬إرسال‭ ‬الإجازة‭ ‬المرضية‭ ‬الموثقة‭ ‬بالتاريخ‭ ‬والوقت‭ ‬عبر‭ ‬التطبيق‭ ‬ستكون‭ ‬سهلة‭ ‬ومألوفة‭ ‬لديهم‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬انتظار‭ ‬الموظفين‭ ‬للطباعة‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭ ‬معا،‭ ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مفيدًا‭ ‬ومريحًا‭ ‬للموظفين‭ ‬وإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬

وأوضح‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يجيدون‭ ‬القراءة‭ ‬والكتابة‭ ‬أو‭ ‬أصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬وغيرهم‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬المساعدة‭ ‬فبإمكان‭ ‬موظفي‭ ‬مكتب‭ ‬المواعيد‭ ‬أن‭ ‬يتعاملون‭ ‬معهم‭ ‬بشكل‭ ‬يدوي‭ ‬واستثناءهم‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬يشكلون‭ ‬العدد‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬تعاملهم‭ ‬مع‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تواصل‭ ‬شفوياً‭ ‬مع‭ ‬المعنيين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬وقد‭ ‬وعدوه‭ ‬بدراسة‭ ‬حيثياته‭ ‬وكيفية‭ ‬تطبيقه‭ ‬حال‭ ‬الموافقة‭ ‬عليه‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬لمس‭ ‬منهم‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬مؤملا‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تطبيقه‭ ‬على‭ ‬الواقع‭ ‬خدمة‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطنين‭. ‬‏

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