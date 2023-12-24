اليوم.. الباحثة مصرية رشا تناقش ((ذريعة اللوحة الفنية في الرواية التاريخية)) بمركز الشيخ إبراهيم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

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من‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬رشا‭ ‬عدلي‭ ‬باحثة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الفن‭ ‬وروائية،‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬ماجستير‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الفن‭ - ‬عضو‭ ‬باحث‭ ‬في‭ ‬الرابطة‭ ‬العالمية‭ ‬لمؤرخي‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭. ‬

نالت‭ ‬روايتها‭ (‬أنت‭ ‬تشرق‭.. ‬أنت‭ ‬تضيء‭) ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬كتارا‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬رواية‭ ‬منشورة‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬التاسعة‭ ‬الطويلة‭ ‬للجائزة‭ ‬العالمية‭ ‬للرواية‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2017‭- ‬2019‭.‬