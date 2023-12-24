Monday, 25 December 2023 04:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوم.. الباحثة مصرية رشا تناقش ((ذريعة اللوحة الفنية في الرواية التاريخية)) بمركز الشيخ إبراهيم

12/24/2023 7:11:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬تعبير‭ ‬موازِ‭ ‬لجماليات‭ ‬السرد‭ ‬بين‭ ‬الفنون‭ ‬والآداب،‭ ‬يلتقي‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث،‭ ‬مع‭ ‬الباحثة‭ ‬والروائية‭ ‬المصرية‭ ‬رشا‭ ‬عدلي،‭ ‬في‭ ‬محاضرة‭ ‬عنوانها‭ ‬‮«‬اللوحة‭ ‬الفنية‭ ‬ذريعة‭ ‬لكتابة‭ ‬الرواية‭ ‬التاريخية‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تلقي‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬ماهية‭ ‬الأدب‭ ‬الروائي‭ ‬وارتباطه‭ ‬بتاريخ‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي،‭ ‬باعتباره‭ ‬صيغة‭ ‬تركيبية‭ ‬وممارسة‭ ‬ثقافية‭ ‬داخل‭ ‬النص‭ ‬الروائي،‭ ‬يأتي‭ ‬ذلك،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الموسم‭ ‬الثقافي‭ ‬‮«‬قدرنا‭ ‬أن‭ ‬نغرق‭ ‬في‭ ‬تفاؤلنا‮»‬،‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬25‭ ‬ديسمبر‭
‬2023،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬متابعة‭ ‬المحاضرة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رابط‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬للفعالية‭: ‬

https ‭://‬ >‭.‬ youtube ‭.‬ com ‭/‬ watch?v ‭=‬9 SSbb 8 SWdn 8‭..‬

من‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬رشا‭ ‬عدلي‭ ‬باحثة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الفن‭ ‬وروائية،‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬ماجستير‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الفن‭ - ‬عضو‭ ‬باحث‭ ‬في‭ ‬الرابطة‭ ‬العالمية‭ ‬لمؤرخي‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭. ‬

نالت‭ ‬روايتها‭ (‬أنت‭ ‬تشرق‭.. ‬أنت‭ ‬تضيء‭) ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬كتارا‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬رواية‭ ‬منشورة‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬التاسعة‭ ‬الطويلة‭ ‬للجائزة‭ ‬العالمية‭ ‬للرواية‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2017‭- ‬2019‭.‬

MENAFN24122023000055011008ID1107653937

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث