اليوم.. الباحثة مصرية رشا تناقش ((ذريعة اللوحة الفنية في الرواية التاريخية)) بمركز الشيخ إبراهيم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في تعبير موازِ لجماليات السرد بين الفنون والآداب، يلتقي مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، مع الباحثة والروائية المصرية رشا عدلي، في محاضرة عنوانها «اللوحة الفنية ذريعة لكتابة الرواية التاريخية»، حيث تلقي بظلالها على ماهية الأدب الروائي وارتباطه بتاريخ الفن التشكيلي، باعتباره صيغة تركيبية وممارسة ثقافية داخل النص الروائي، يأتي ذلك، في إطار الموسم الثقافي «قدرنا أن نغرق في تفاؤلنا»، اليوم الإثنين 25 ديسمبر
2023، عند الساعة الثامنة مساءً، كما يمكن متابعة المحاضرة، من خلال رابط البث المباشر للفعالية:
https :// >. youtube . com / watch?v =9 SSbb 8 SWdn 8..
من المعروف أن رشا عدلي باحثة في تاريخ الفن وروائية، حاصلة على ماجستير في تاريخ الفن - عضو باحث في الرابطة العالمية لمؤرخي الفن التشكيلي.
نالت روايتها (أنت تشرق.. أنت تضيء) على جائزة كتارا عن أفضل رواية منشورة لعام 2023 في دورتها التاسعة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية في عامي 2017- 2019.
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