شيماء الحامد تحتفي بتخرجها في البرنامج التنفيذي للقيادات العليا من جامعة هارفارد - كلية هارفارد للأعمال

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- Akhbar Al Khaleej) احتفلت شيماء الحامد مؤخرا بتخرجها في البرنامج التنفيذي للقيادات العليا من جامعة هارفارد - كلية هارفارد للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية. جاء ذلك مكملاً لمسيرتها، حيث تعتبر احدى القيادات النسائية البارزة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تشغل شيماء حاليًا منصب رئيس الشؤون التجارية في شركة شبكة البحرين - بي نت، حيث تقود عملية تطوير وتنفيذ الاستراتيجية التجارية بشكل يتماشى مع رؤية ومهمة وقيم الشركة. كما شغلت عدة مناصب في السابق كمدير رئيس تنفيذي لبدالة إنترنت البحرين وعضو لمجلس الإدارة لمدة تزيد على الثماني سنوات، ومنصب مدير تكنولوجيا البث والشؤون الفنية بوزارة شؤون الإعلام.
حصدت شيماء عددا من المؤهلات الأكاديمية، من أبرزها درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية ستراثكلايد للأعمال، ودرجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة البحرين، بالإضافة إلى دبلوم عالي في القيادة من معهد البحرين للإدارة العامة.
بالإضافة إلى الإنجازات المهنية والأكاديمية، تلعب السيدة شيماء دوراً مهماً في دعم الكفاءات وخاصة النسائية منها في قطاع التكنولوجيا لإلهام وتمكين الأجيال الجديدة من كسر الحواجز والارتقاء بمستوى الانجاز. كما تعمل على المساهمة بشكل فعال في تعزيز التنوع والشمولية في مجالات التكنولوجيا والاتصالات.
وعلقت شيماء الحامد قائلة: «التعليم والتطوير في المجالات التقنية والقيادية يرتبطان بشكل وثيق بأحداث التغيير الإيجابي، ليس فقط في المؤسسات ولكن في المجتمع ككل»، مضيفة: «كانت تجربتي في جامعة هارفارد متميزة وتحويلية، وأنا حريصة على توظيف ما تعلمته لتعزيز المزيد من الابتكار وإحداث النمو الشامل في قطاع التكنولوجيا والاتصالات».
يرمز كون السيدة شيماء الحامد إحدى خريجي جامعة هارفارد إلى أكثر من مجرد إنجاز أكاديمي؛ فهي تمثل مصدر إلهام حقيقي، حيث تُظهر قصتها بوضوح تأثير التعلم والتطور المستمر في تشكيل مستقبل زاهر في القطاعات التقنية.
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