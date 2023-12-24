شيماء الحامد تحتفي بتخرجها في البرنامج التنفيذي للقيادات العليا من جامعة هارفارد - كلية هارفارد للأعمال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تشغل‭ ‬شيماء‭ ‬حاليًا‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الشؤون‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬شبكة‭ ‬البحرين‭ - ‬بي‭ ‬نت،‭ ‬حيث‭ ‬تقود‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التجارية‭ ‬بشكل‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬ومهمة‭ ‬وقيم‭ ‬الشركة‭. ‬كما‭ ‬شغلت‭ ‬عدة‭ ‬مناصب‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬كمدير‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬لبدالة‭ ‬إنترنت‭ ‬البحرين‭ ‬وعضو‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لمدة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬الثماني‭ ‬سنوات،‭ ‬ومنصب‭ ‬مدير‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬البث‭ ‬والشؤون‭ ‬الفنية‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام‭.‬

حصدت‭ ‬شيماء‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المؤهلات‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬للأعمال،‭ ‬ودرجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الحاسوب‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دبلوم‭ ‬عالي‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإنجازات‭ ‬المهنية‭ ‬والأكاديمية،‭ ‬تلعب‭ ‬السيدة‭ ‬شيماء‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الكفاءات‭ ‬وخاصة‭ ‬النسائية‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لإلهام‭ ‬وتمكين‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬كسر‭ ‬الحواجز‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الانجاز‭. ‬كما‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنوع‭ ‬والشمولية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والاتصالات‭.‬

وعلقت‭ ‬شيماء‭ ‬الحامد‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬التعليم‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التقنية‭ ‬والقيادية‭ ‬يرتبطان‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬بأحداث‭ ‬التغيير‭ ‬الإيجابي،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬ككل‮»‬،‭ ‬مضيفة‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬تجربتي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬هارفارد‭ ‬متميزة‭ ‬وتحويلية،‭ ‬وأنا‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬ما‭ ‬تعلمته‭ ‬لتعزيز‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الابتكار‭ ‬وإحداث‭ ‬النمو‭ ‬الشامل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والاتصالات‮»‬‭.‬

يرمز‭ ‬كون‭ ‬السيدة‭ ‬شيماء‭ ‬الحامد‭ ‬إحدى‭ ‬خريجي‭ ‬جامعة‭ ‬هارفارد‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬إنجاز‭ ‬أكاديمي؛‭ ‬فهي‭ ‬تمثل‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬حقيقي،‭ ‬حيث‭ ‬تُظهر‭ ‬قصتها‭ ‬بوضوح‭ ‬تأثير‭ ‬التعلم‭ ‬والتطور‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬زاهر‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬التقنية‭.‬