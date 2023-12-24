مؤسسة عبدالله بن خالد لرعاية الوالدين وجمعية الحكمة للمتقاعدين ومركز تمكين شباب جرداب يحتفلون بأعياد البحرين

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- Akhbar Al Khaleej) برعاية كريمة من لدن الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أقامت مؤسسة مركز عبدالله بن خالد آل خليفة لرعاية الوالدين وجمعية الحكمة للمتقاعدين بالتعاون ومركز تمكين شباب جرداب يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر احتفالية العيد الوطني ضمن مهرجان أعياد البحرين تخليدًا لذكرى العيد الوطني المجيد الرابع والخمسين والذكرى الرابعة والعشرين لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم.
وعلى هامش الاحتفالية شاركت مجموعة كبيرة من الأسر المنتجة لعرض منتجات ومصنوعات منزلية مميزة، بالإضافة إلى الأكلات الشعبية المنوعة والمرغوبة.
وقد شاركت الجالية الفلسطينية يتقدمهم السفير الفلسطيني طه عبدالقادر والجالية السودانية ومجموعة من ذوي الهمم والدراجات النارية لشباب جرداب وشارك في التنظيم لجنة المرأة بجمعية الحكمة وعدد من جمعيات من مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى عدد من ضيوف المملكة من دولتي الكويت وقطر، والنائب حسن بوخماس. وقد ألقى نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعيد السماك كلمة بهذه المناسبة أشاد فيها بالحضور الجماهيري مثنيًا على الجهات المشاركة والداعمة للاحتفالية مؤكدًا أنه رغم الأوضاع المؤلمة لأهلنا في غزة إلا إنه من الواجب الاحتفال بأعياد مملكة البحرين وترك الأحزان.
كما ألقى السفير الفلسطيني كلمة أشاد فيها بقيادة البلاد الحكيمة والشعب البحريني قاطبة بدعم أهالي غزة وقدم أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء، كما ألقى كل من المهندس عيسى الجردابي رئيس مركز تمكين شباب جرداب والنائب حسن بوخماس كلمات بهذه المناسبة رافعين أجمل التهاني والتمنيات والتبريكات لقيادة البلاد الحكيمة والشعب البحريني الوفي.
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