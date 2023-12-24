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مؤسسة عبدالله بن خالد لرعاية الوالدين وجمعية الحكمة للمتقاعدين ومركز تمكين شباب جرداب يحتفلون بأعياد البحرين

12/24/2023 7:11:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬أقامت‭ ‬مؤسسة‭ ‬مركز‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين‭ ‬وجمعية‭ ‬الحكمة‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬بالتعاون‭ ‬ومركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬جرداب‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬احتفالية‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬ضمن‭ ‬مهرجان‭ ‬أعياد‭ ‬البحرين‭ ‬تخليدًا‭ ‬لذكرى‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬الرابع‭ ‬والخمسين‭ ‬والذكرى‭ ‬الرابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬لتولي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭. ‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬الاحتفالية‭ ‬شاركت‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬لعرض‭ ‬منتجات‭ ‬ومصنوعات‭ ‬منزلية‭ ‬مميزة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأكلات‭ ‬الشعبية‭ ‬المنوعة‭ ‬والمرغوبة‭. ‬

وقد‭ ‬شاركت‭ ‬الجالية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬يتقدمهم‭ ‬السفير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬طه‭ ‬عبدالقادر‭ ‬والجالية‭ ‬السودانية‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬لشباب‭ ‬جرداب‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬بجمعية‭ ‬الحكمة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬جمعيات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ضيوف‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬دولتي‭ ‬الكويت‭ ‬وقطر،‭ ‬والنائب‭ ‬حسن‭ ‬بوخماس‭. ‬وقد‭ ‬ألقى‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الدكتور‭ ‬سعيد‭ ‬السماك‭ ‬كلمة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشاد‭ ‬فيها‭ ‬بالحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬الجهات‭ ‬المشاركة‭ ‬والداعمة‭ ‬للاحتفالية‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬الأوضاع‭ ‬المؤلمة‭ ‬لأهلنا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إلا‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الواجب‭ ‬الاحتفال‭ ‬بأعياد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وترك‭ ‬الأحزان‭.
‬كما‭ ‬ألقى‭ ‬السفير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬كلمة‭ ‬أشاد‭ ‬فيها‭ ‬بقيادة‭ ‬البلاد‭ ‬الحكيمة‭ ‬والشعب‭ ‬البحريني‭ ‬قاطبة‭ ‬بدعم‭ ‬أهالي‭ ‬غزة‭ ‬وقدم‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬كما‭ ‬ألقى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المهندس‭ ‬عيسى‭ ‬الجردابي‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬جرداب‭ ‬والنائب‭ ‬حسن‭ ‬بوخماس‭ ‬كلمات‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬رافعين‭ ‬أجمل‭ ‬التهاني‭ ‬والتمنيات‭ ‬والتبريكات‭ ‬لقيادة‭ ‬البلاد‭ ‬الحكيمة‭ ‬والشعب‭ ‬البحريني‭ ‬الوفي‭.‬

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