ابو عبيدة: تدمير 35 آلية عسكرية للاحتلال خلال 4 أيام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة، إن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 35 آلية عسكرية للاحتلال كلياً أو جزئياً.



وأضاف ابو عبيدة، في بيان نشرته الكتائب عبر قناتها على " تيليجرام" أن مقاتليها أكدوا قتل 48 جندياً صهيونيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتنفيذ 24 مهمة عسكرية تم فيها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.



وأشار إلى أنه تم تفخيخ نفقين في وحدة "يهلوم" وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لـ 6 عمليات قنص استهدفت جنود العدو.



ونوه إلى مقاتلي القسام دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، و أمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية.