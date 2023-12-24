Monday, 25 December 2023 01:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ابو عبيدة: تدمير 35 آلية عسكرية للاحتلال خلال 4 أيام

12/24/2023 3:12:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة، إن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 35 آلية عسكرية للاحتلال كلياً أو جزئياً.


وأضاف ابو عبيدة، في بيان نشرته الكتائب عبر قناتها على " تيليجرام" أن مقاتليها أكدوا قتل 48 جندياً صهيونيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتنفيذ 24 مهمة عسكرية تم فيها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.


وأشار إلى أنه تم تفخيخ نفقين في وحدة "يهلوم" وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لـ 6 عمليات قنص استهدفت جنود العدو.


ونوه إلى مقاتلي القسام دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، و أمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية.

MENAFN24122023000208011052ID1107653893

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث