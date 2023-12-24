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الملك: البهجة والسلام يغيبان عن الأهل المسيحيين في الأراضي المقدسة

12/24/2023 3:12:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، إن البهجة والسلام يغيبان عن الأهل المسيحيين في الأراضي المقدسة في الوقت الذي يحتفي العالم بعيد الميلاد المجيد.
وكتب جلالته عبر منصة "إكس" (توتير سابقا)، "في الوقت الذي يحتفي العالم بعيد الميلاد المجيد تغيب البهجة ويغيب السلام عن الأهل المسيحيين في الأراضي المقدسة، التي لا يمكن أن تنعم بالسلام في ظل عدوان غاشم على الأهل في غزة والتضييق على المصلين في القدس وبيت لحم.
وتابع جلالته: "أمنياتنا بالسلام لإخواننا وأخواتنا المسيحيين في فلسطين والعالم".

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