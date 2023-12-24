عجلون: الأمطار تكشف اختلالات في البنية التحتية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكل الاخباري - طالب عدد من المواطنين في محافظة عجلون الجهات ذات الاختصاص بمعالجة المشاكل والاختلالات التي تلحق بالبنية التحتية نتيجة التساقط الغزير للامطار .



وأشاروا إلى أن الأمطار كشفت عيوب في البنية التحتية وعدم استيعاب عبارات صرف المياه لكميات الهطول الأمر الذي تسبب بحدوث الفيضانات وارتفاع منسوب المياه في الشوارع العامة مما أعاق حركة السير.



وقال المواطن محمد حمد البعول، إن مركبته تعرضت للإنزلاق على طريق عين جنا، بسبب انهيارات الأتربة وتراكم الحجارة ما عرض حياته ومركبته للخطر الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول لهذه المشكلة التي تتكرر خلال فصل الشتاء.



وبين المواطن جعفر المومني، وهو أحد قاطني منطقة عبين أن مشكلة تجمع مياه الأمطار قديمة جديدة، والمعاناة منها مستمرة مع غياب الحلول من قبل المعنيين وخاصة عند الإشارة التي تعتبر طريقا حيويا ما بين عجلون وإربد.



بدوره أكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، أن هناك متابعات مستمرة للمشاكل و التحديات التي تواجه المواطنين خلال المنخفضات الجوية و التواصل مع الجهات المعنية من أجل العمل على إيجاد آلية لحلها، مبينا أن جميع الدوائر الرسمية على جاهزية للتعامل مع تطورات الحالة الجوية والتيسير على المواطنين.



وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إن مجلس المحافظة خصص مبالغ نقدية من الموازنة لما يسمى بعناصر السلامة المرورية و أعمال الصيانة الروتينية بمبلغ 250 ألف دينار، مشيرا إلى أن الشوارع والعبارات من اختصاص مديرية الأشغال العامة والعمل متوقف على الميزانية المتوفرة.