الدويري: إسرائيل مضطربة وجحر الديك صورة لما تواجهه قواتها بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري، إن ما يحدث في جحر الديك، يعكس وضعية جيش الاحتلال في قطاع غزة، مؤكدا أن "إسرائيل" تعاني ضبابية واضطرابا في المعركة.



وأكد الدويري، أن جحر الديك التي تعتبر منطقة رخوة ولا تتجاوز مساحتها 6 كيلومترات ما تزال عصية على السيطرة، بل وخرجت منها غالبية عمليات كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- التي اتسمت بالدقة والنوعية، وكانت نتائجها مؤلمة للاحتلال.



واعتبر الدويري أن ما يحدث في جحر الديك يفسر تحول جيش الاحتلال إلى المرحلة الثالثة من العملية البرية، والتي يعول فيها على تحقيق أي نصر في أي منطقة.



وقال الخبير العسكري إن "إسرائيل حاليا تعاني اضطرابا و ضبابية وعدم وضوح رؤية في الأهداف التي تريد تحقيقها، مشيرا إلى أن نائب رئيس الأركان الإسرائيلي تحدث عن خلاف داخل مجلس الحرب.



وأكد أنه "منذ انسحاب الكتيبة الـ13 التابعة للواء غولاني، هناك ارتباك في قوات الاحتلال شمالي القطاع"، مضيفا "يبدو أن أوامر العمليات متضاربة مع أوامر القيادة السياسية، وهو ما استغلته المقاومة ووجهت ضربات موجعة ومنعت القوات الإسرائيلية من تحقيق أي نجاح".



ويرى الدويري أن "إسرائيل" حاليا لم يعد لديها بنك أهداف واضح، وهو ما يجعلها تزيد من استهداف المدارس والمستشفيات، ردا على ضراوة المعارك على الأرض.



وأشار إلى أن ما ينشره الاحتلال من مشاهد للقتال تأتي كلها من الشمال حيث المساحات الفارغة الكبيرة، بينما لا يتم نشر أي مشهد من الجنوب؛ لأن شدة المعارك وكثافة البيوت لا تسمح له بتصوير مثل هذه المقاطع.

الجزيرة

