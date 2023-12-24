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ارتفاع عدد شهداء مخيم المغازي وسط غزة إلى 45 شهيداً

12/24/2023 3:12:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الشهداء في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، إلى 45 شهيداً، جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في المخيم، مساء اليوم.

وكان مصدر طبي فلسطيني قد ذكر أن 22 شهيدا ارتقوا نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على خانيونس منذ فجر اليوم.


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