ارتفاع عدد شهداء مخيم المغازي وسط غزة إلى 45 شهيداً

ارتفاع عدد شهداء مخيم المغازي وسط غزة إلى 45 شهيداً
التاريخ
12/24/2023 3:12:10 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الشهداء في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، إلى 45 شهيداً، جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في المخيم، مساء اليوم.
وكان مصدر طبي فلسطيني قد ذكر أن 22 شهيدا ارتقوا نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على خانيونس منذ فجر اليوم.
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