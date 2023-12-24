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ولي العهد: كل ميلاد ونحن للسلام أقرب

12/24/2023 3:12:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، صورة عبر انستجرام علق عليها“إذا كان الذكاء الاصطناعي يرى الأعياد بهذه الطريقة فكيف نراها نحن؟ كل ميلاد ونحن للسلام أقرب”.




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