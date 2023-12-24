ولي العهد: كل ميلاد ونحن للسلام أقرب

ولي العهد: كل ميلاد ونحن للسلام أقرب
التاريخ
12/24/2023 3:12:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، صورة عبر انستجرام علق عليها“إذا كان الذكاء الاصطناعي يرى الأعياد بهذه الطريقة فكيف نراها نحن؟ كل ميلاد ونحن للسلام أقرب”.
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