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الخصاونة: دعواتنا زوال العدوان والحصار والاحتلال عن أهلنا في فلسطين

12/24/2023 3:12:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة،“بحلول عيد الميلاد المجيد تغيب البهجة عن أهلنا المسيحيين في فلسطين والأراضي المقدسة بفعل عدوان غاشم يتجاوز كل الحدود الإنسانية ويمنع أهلنا في القدس وبيت لحم من ممارسة شعائرهم الدينية بطمأنينة وأمان”.
وكتب الخصاونة عبر منصة“إكس”، مساء اليوم الأحد،“دعواتنا أن يعمّ السلام والأمن على أهلنا في فلسطين بزوال العدوان والحصار والاحتلال”.

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