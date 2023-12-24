الخصاونة: دعواتنا زوال العدوان والحصار والاحتلال عن أهلنا في فلسطين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة،“بحلول عيد الميلاد المجيد تغيب البهجة عن أهلنا المسيحيين في فلسطين والأراضي المقدسة بفعل عدوان غاشم يتجاوز كل الحدود الإنسانية ويمنع أهلنا في القدس وبيت لحم من ممارسة شعائرهم الدينية بطمأنينة وأمان”.
وكتب الخصاونة عبر منصة“إكس”، مساء اليوم الأحد،“دعواتنا أن يعمّ السلام والأمن على أهلنا في فلسطين بزوال العدوان والحصار والاحتلال”.
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