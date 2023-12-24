الحوثيون: كابلات الإنترنت العالمي التي تمر من مضيق باب المندب تحت قبضتنا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هددت جماعة الحوثي اليمنية، التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بضرب كابلات الانترنت العالمية.
وقالت الجماعة: "كابلات الإنترنت العالمي التي تمر من مضيق باب المندب تحت قبضتنا".
وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اعلن من تل ابيب قبل أيام إطلاق تحالف "حارس الازدهار" ، وقال ان التحالف عبارة عن قوة حماية بحرية متعددة الجنسيات من أجل ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة في البحر الأحمر" ، وهدفه التصدي لهجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية.
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