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الحوثيون: كابلات الإنترنت العالمي التي تمر من مضيق باب المندب تحت قبضتنا

12/24/2023 3:12:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هددت جماعة الحوثي اليمنية، التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بضرب كابلات الانترنت العالمية.


وقالت الجماعة: "كابلات الإنترنت العالمي التي تمر من مضيق باب المندب تحت قبضتنا".


وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اعلن من تل ابيب قبل أيام إطلاق تحالف "حارس الازدهار" ، وقال ان التحالف عبارة عن قوة حماية بحرية متعددة الجنسيات من أجل ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة في البحر الأحمر" ، وهدفه التصدي لهجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية.

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