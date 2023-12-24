الحوثيون: كابلات الإنترنت العالمي التي تمر من مضيق باب المندب تحت قبضتنا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هددت جماعة الحوثي اليمنية، التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بضرب كابلات الانترنت العالمية.



وقالت الجماعة: "كابلات الإنترنت العالمي التي تمر من مضيق باب المندب تحت قبضتنا".



وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اعلن من تل ابيب قبل أيام إطلاق تحالف "حارس الازدهار" ، وقال ان التحالف عبارة عن قوة حماية بحرية متعددة الجنسيات من أجل ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة في البحر الأحمر" ، وهدفه التصدي لهجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية.

