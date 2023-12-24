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يديعوت أحرونوت: 12 إسرائيليا قتلوا بقذيفة دبابة إسرائيلية

12/24/2023 3:12:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن 12 إسرائيليا قتلوا في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بقذائف دبابة استهدفت منزلهم بمستوطنة بئيري، رغم معرفة جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجودهم داخل المنزل.


كما وثقت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في تقرير استقصائي مقتل مدنيين إسرائيليين بمنزل أمر قائد عسكري إسرائيلي بقصفه بدبابة، في مستوطنة بئيري.


وقالت الصحيفة ضمن تقرير مطول استمر إعداده 10 أسابيع، وشمل مقابلة 80 إسرائيليا من المستوطنة، وتحليل عشرات مقاطع الفيديو مع حالة من الفوضى العسكرية، تم فجأة تعيين الجنرال باراك حيرام مسؤولاً عن الجهود الإسرائيلية لاستعادة بئيري والمنطقة المحيطة بها.

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