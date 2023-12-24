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الملكة: أمنياتنا بالخير والبركة لإخواننا المسيحيين

12/24/2023 3:12:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعربت جلالة الملكة رانيا العبدالله عن أمنياتها بالخير والبركة للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وكتبت جلالتها عبر منصة“إكس”، مساء اليوم الأحد،“أمنياتنا بالخير والبركة لإخواننا المسيحيين ونبتهل إلى الله خاشعين في ميلاد المسيح عليه السلام أن يعم السلام في الأراضي المقدسة وتُزهر الرحمة في العالم”.

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