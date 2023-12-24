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لمواجهة انتحار الجنود.. إنشاء فرق نفسية بجيش الاحتلال

12/24/2023 3:12:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن قسم التأهيل في جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر "إطلاق برنامج لمساعدة الجنود الذين يعانون من الاضطرابات النفسية بسبب الحرب في غزة".
وقالت نقلا عن مسؤولين بقسم التأهيل إنه "سيتم تشكيل فرق من ممرضين، وأطباء نفسيين، يستطيعون التعامل مع الميول الانتحارية من أجل إجراء تقييم للجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية".
وأضافت الصحيفة أن "الحرب على غزة تفرض ثمنا باهظا لا يطاق في الأرواح، والإصابات الجسدية، والاضطرابات النفسية، خصوصا بين المعاقين من جنود جيش الاحتلال".




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