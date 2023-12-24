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دعوات لإنشاء محكمة دولية جديدة للجرائم الإسرائيلية بغزة

12/24/2023 3:12:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن إلى إنشاء محكمة دولية جديدة، في حال لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات في وقت قصير جدا بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.


وقال إن ما يحدث في غزة نتيجة لما أسماه الإفلات المؤسسي من العقاب، مضيفا أنه إذا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية في وقت قريب جدا، فسوف نحتاج إلى محكمة (دولية) خاصة لغزة، وإلى تحرك من جانب الدول.


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