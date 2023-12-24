دعوات لإنشاء محكمة دولية جديدة للجرائم الإسرائيلية بغزة

وقال إن ما يحدث في غزة نتيجة لما أسماه الإفلات المؤسسي من العقاب، مضيفا أنه إذا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية في وقت قريب جدا، فسوف نحتاج إلى محكمة (دولية) خاصة لغزة، وإلى تحرك من جانب الدول.

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