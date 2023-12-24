مستعمرون ينصبون بيتين متنقلين في أراضي بتير غرب بيت لحم

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لمراسلنا، بأن مستعمرين نصبوا "كرفانين" في منطقة "الحنجلية" على أراضي مملوكة للمواطن محمد عوينة شمال شرق البلدة، مضيفا أن هذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها نصب بيوت متنقلة في المنطقة نفسها البالغة مساحتها نحو 100 دونم، بهدف الاستيلاء عليها لأطماع استعمارية .

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