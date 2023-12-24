Monday, 25 December 2023 01:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على عدد من بلدات الجنوب اللبناني

12/24/2023 3:11:37 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN/تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدات الناقورة، وعيتا الشعب، ومارون الراس، ويارون ومركبا.


MENAFN24122023000205011050ID1107653878

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث