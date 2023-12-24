تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على عدد من بلدات الجنوب اللبناني

تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على عدد من بلدات الجنوب اللبناني
التاريخ
12/24/2023 3:11:37 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN/تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.
واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدات الناقورة، وعيتا الشعب، ومارون الراس، ويارون ومركبا.
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