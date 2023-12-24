الإفراج عن أسير من قباطية بعد قضائه 17 عاما في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن الأسير محمود أحمد ياسين ياسين من بلدة قباطية جنوب جنين، بعد أن أمضى 17 عاما في سجونها.
وذكر ذوو الأسير ياسين، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن ابنهم عند حاجز الظاهرية جنوب الخليل، حيث كان يقبع في سجن "النقب".
وأفاد نادي الأسير بأن
ياسين اعتقل بتاريخ 25/12/2006، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن 17 عامًا، كما أنه فقد والديه وشقيقه خلال سنوات اعتقاله وحرمه الاحتلال من وداعهم.
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