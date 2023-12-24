الإفراج عن أسير من قباطية بعد قضائه 17 عاما في سجون الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN/أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن الأسير محمود أحمد ياسين ياسين من بلدة قباطية جنوب جنين، بعد أن أمضى 17 عاما في سجونها.

وذكر ذوو الأسير ياسين، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن ابنهم عند حاجز الظاهرية جنوب الخليل، حيث كان يقبع في سجن "النقب".

وأفاد نادي الأسير بأن

ياسين اعتقل بتاريخ 25/12/2006، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن 17 عامًا، كما أنه فقد والديه وشقيقه خلال سنوات اعتقاله وحرمه الاحتلال من وداعهم.



