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الاحتلال يقتحم حوسان غرب بيت لحم

12/24/2023 3:11:37 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لمراسلنا، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي لقرية حوسان وسط إطلاق قنابل الصوت، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها.


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