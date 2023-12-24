الاحتلال يقتحم حوسان غرب بيت لحم
التاريخ
12/24/2023 3:11:37 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لمراسلنا، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي لقرية حوسان وسط إطلاق قنابل الصوت، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها.
MENAFN24122023000205011050ID1107653876
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.