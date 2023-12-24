الاحتلال يحتجز عددا من العمال والتجار جنوب جنين
التاريخ
12/24/2023 3:11:36 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من العمال والتجار على حاجز برطعة
العسكري، جنوب
جنين.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال احتجزت 17 عاملا وتاجرا من محافظة جنين، واستجوبتهم.
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