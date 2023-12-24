Monday, 25 December 2023 01:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يحتجز عددا من العمال والتجار جنوب جنين

12/24/2023 3:11:36 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN/احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من العمال والتجار على حاجز برطعة
العسكري، جنوب
جنين.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال احتجزت 17 عاملا وتاجرا من محافظة جنين، واستجوبتهم.

MENAFN24122023000205011050ID1107653875

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث