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بورصة عمان تغلق تداولتها على انخفاض

12/24/2023 3:11:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، على انخفاض بنسبة 0.04 % ، لتصل عند مستوى 2424 نقطة.


وبلغت حجم الأسهم المتداولة 3.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.8 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2273 صفقة.

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