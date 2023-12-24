بورصة عمان تغلق تداولتها على انخفاض
التاريخ
12/24/2023 3:11:28 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، على انخفاض بنسبة 0.04 % ، لتصل عند مستوى 2424 نقطة.
وبلغت حجم الأسهم المتداولة 3.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.8 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2273 صفقة.
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