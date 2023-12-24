خبراء يكشفون علاقة بين الطقس البارد والإصابة بالسكتة الدماغية

مع حلول فصل الشتاء وزيادة برودة الجو أعرب الخبراء عن قلقهم بشأن العلاقة بين الطقس البارد وارتفاع خطر الإصابة بنزيف الدماغ، وفي تحليل لتقاطع الحالات نشر في ScienceDirect، كشف الباحثون أن درجات الحرارة الباردة تشكل خطرًا متزايدًا للإصابة بالسكتة الدماغية.



وأكد الدكتور مانيش فايش، كبير مديري جراحة الأعصاب في مستشفى ماكس سوبر التخصصي في دلهي، إن سلسلة من الدراسات المحورية المنشورة في المجلات الطبية المرموقة، كشفت عن علاقة مثيرة للقلق تؤكد أن الطقس البارد بشكل كبير يزيد من قابلية التعرض لنزيف الدماغ، ما يؤثر على الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم، وفقا لموقع news9live.

وقال الدكتور فايش: "تؤكد هذه الدراسة على الدور القوي للطقس البارد كعامل خطر لنزيف الدماغ، مما يشير إلى وجود سبب محتمل لذلك".

وأضاف يبدو أن الطقس البارد يعمل كمحفز، خاصة لدى الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من خطر نزيف الدماغ وأن العلاقة بين الطقس البارد وزيادة المخاطر تتطلب اتخاذ تدابير وقائية استباقية.

علاوة على ذلك، سلطت دراسة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية الضوء على وجود صلة مثيرة للقلق بين درجات الحرارة الباردة وزيادة ضغط الدم، حسبما قال الدكتور ياشبال سينغ بونديلا، كبير المستشارين في مركز سوشروت للدماغ والعمود الفقري في دلهي.

وشدد على أنه حتى الأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يواجهون خطرًا متزايدًا في درجات الحرارة الباردة، ما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنزيف الدماغي.

وأضاف أن التدخل في الوقت المناسب، بما في ذلك إدارة مستويات ضغط الدم واتخاذ تدابير وقائية ضد البرد الشديد، أمر بالغ الأهمية لتقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بنزيف الدماغ خلال المواسم الباردة.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على الدعوة إلى الوعي العام واتخاذ التدابير الصحية الاستباقية من خلال هذه الدراسات الرائدة. ومع حلول فصل الشتاء، يتم حث الأفراد، وخاصة أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مخاطر القلب والأوعية الدموية، على اتخاذ خطوات وقائية، بما في ذلك الفحوصات الصحية المنتظمة، والحفاظ على مستويات ضغط الدم المثلى، والبقاء دافئًا.

وقال الدكتور بونديلا إنه إذا أصيب شخص ما بنزيف في المخ، فمن المهم نقل المريض إلى أقرب قسم طوارئ في أقرب وقت ممكن.

وتشمل العلامات الشائعة لنزيف الدماغ مجموعة من الأعراض، مثل الصداع الشديد المفاجئ، والضعف أو التنميل في أحد جانبي الجسم، وصعوبة التحدث أو فهم الكلام، واضطرابات الرؤية، والدوخة أو فقدان التوازن، والغثيان أو القيء دون سبب واضح، والنوبات وفي بعض الحالات، قد يكون هناك فقدان للوعي أو تغير في الحالة العقلية.

وشدد الدكتور بونديلا على أن الوقت له أهمية قصوى في إدارة نزيف الدماغ، حيث يعد التدخل الطبي السريع أمرًا بالغ الأهمية، بما في ذلك تثبيت العلامات الحيوية، وضمان الأوكسجين المناسب، والتحكم في ضغط الدم لمنع المضاعفات. وقد تكون التدخلات الجراحية ضرورية، مصحوبة بأدوية تعالج الأعراض والحالات الأساسية مثل ارتفاع ضغط الدم.





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