في متناول الجميع .. دراسة تكشف أفضل غذاء لصحة القلب والأوعية الدموية

تعد أمراض القلب والأوعية الدموية من أكثر الأمراض فتكًا في العالم وتحصد أكبر عدد من الأرواح على مستوى العالم سنويا، وإحدى أفضل الطرق لتحسين صحة القلب والحفاظ عليه هي اتباع نظام غذائي متوازن يشمل جميع المجموعات الغذائية المهمة من البروتينات إلى الدهون الصحية إلى الكربوهيدرات.



ووفقا لدراسة حديثة فإن الطماطم تعتبر أفضل غذاء في العالم لصحة القلب والأوعية الدموية.

وتلعب مضادات الأكسدة دوراً رئيسياً في مكافحة الالتهابات والتي تعتبر الطماطم من أفضل مصادرها لاحتوائها على الليكوبين وهو مركب نباتي طبيعي من عائلة الكاروتينات، ويتواجد عادة في الفواكه والخضراوات حمراء اللون فيمنحها لونها الأحمر المميز ويساعد على محاربة بعض الأمراض المزمنة، مثل: أمراض السرطان والقلب، وفقا لموقع

news9live.

وبصرف النظر عن الليكوبين، فإن الطماطم غنية بالألياف وفيتامين C والبوتاسيوم والمواد المغذية الأخرى التي تعمل العجائب لتحسين صحة القلب والمناعة والهضم.

كيف تعمل الطماطم على تحسين صحة القلب؟

تحتوي الطماطم على الليكوبين وهو أحد مضادات الأكسدة السائدة المرتبطة بتأثيراتها المضادة للسرطان، حيث يرتبط الصباغ الأحمر أيضًا بصحة القلب.

يقول الأطباء إن المكون يساعد على منع تصلب الشرايين – عندما تزيد اللويحات الدهنية من جدران الشرايين.

يعد تصلب الشرايين أحد العوامل الرئيسية المسؤولة عن أمراض القلب، ويعمل الليكوبين عن طريق منع أكسدة البروتينات الدهنية في البلازما في القلب، وفي تحليل عام 2022، لوحظ أن تناول كميات كبيرة من مضادات الأكسدة يمكن أن يخفف من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 14 في المائة، وتظهر الأبحاث أيضًا أنه يمكن الحصول على الفوائد من خلال تناول الفاكهة بأي شكل من الأشكال – سواء كان عصيرًا أو معجونًا.

طلبت دراسة أجريت عام 2015 على 25 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و30 عامًا من المشاركات استهلاك 280 ملغم من عصير الطماطم يوميًا لمدة شهرين، ولاحظ الأطباء انخفاضًا كبيرًا في مستويات الكوليسترول، كما ساهم في انخفاض مستويات الأديبونيكتين، وهو هرمون يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات تسهل إنتاج أكسيد النيتريك الذي يدعم وظيفة أفضل لجدران الأوعية الدموية.

وبصرف النظر عن الليكوبين، فإن الطماطم غنية بالألياف وفيتامين C والبوتاسيوم والمواد المغذية الأخرى التي تعمل العجائب لتحسين صحة القلب والمناعة والهضم.

أعراض أمراض القلب:

أرق

الخفقان

توقف التنفس أثناء النوم

تورم الكاحل

دوخة

خفة الرأس

تورم الكاحل

ضيق في التنفس

معدل ضربات القلب السريع أو المنخفض

الشعور بالتعب الدائم

الأطراف الباردة





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