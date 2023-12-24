تشيلسي يعود للهزائم ويسقط بثنائية أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

أعاد ولفرهامبتون ضيفه تشلسي إلى دوامة الهزائم بفوزه الصعب عليه 2-1 الأحد في ختام منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وسجل الغابوني ماريو ليمينا (51) والبديل الإيرلندي مات دوهرتي (90+3) هدفي ولفرهامبتون. وقلّص تشيلسي الفارق عبر البديل المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو (90+6).

وفشل تشيلسي الذي مُني بخسارته الثامنة هذا الموسم في تحقيق فوزه الثاني تواليا في الدوري بعد اسقاطه شيفيلد يونايتد 2-0 في المرحلة الماضية، والثالث في مختلف المسابقات بعدما حجز مقعده لنصف نهائي كأس الرابطة بفوزه على نيوكاسل بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 1-1.

وعاد ولفرهامبتون إلى سكة الانتصارات بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام وست هام، وصعد للمركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة متساوياً مع تشلسي العاشر، علماً أن الاخير يتأخر بفارق 18 نقطة عن أرسنال المتصدر برصيد 40 نقطة وبفارق نقطة عن وصيفه ليفربول بعدما انتهت القمة بينهما بالتعادل 1-1 السبت.

وكاد تشيلسي الذي اهدر العديد من الفرص في الشوط الأول، يفتتح التسجيل عندما قطع رحيم سترلينغ الكرة من البرازيلي جواو غوميش وتوغل في المنطقة إلا انه قرر التسديد بدلا من التمرير للسنغالي نيكولاس جاكسون أو كول بالمر، ليسارع الحارس البرتغالي جوزيه سا إلى الخروج من مرماه ويصد الكرة بقدمه اليسرى (33).

وردّ ولفرهامبتون عبر لاعبه الكوري الجنوبي هوانغ هي-تشان بعد تمريرة طويلة، إلا ان تسديدته مرت فوق العارضة (44).

واستهل ولفرهامبتون الشوط الثاني بتسديدة من البرازيلي غوميش اصطدمت بيد الفرنسي ليسلي أوغوتشوكو داخل المنطقة وأكد عدم احتسابها حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (47)، قبل أن ينجح في افتتاح التسجيل اثر ركنية نفذها الإسباني بابلو سارابيا وتابعها ليمينا رأسية على يمين الحارس الصربي دجوردجي بيتروفيتش (51).

وأجرى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب الـ "بلوز" تبديلين لانعاش تشكيلته، فأخرج أوغوتشوكو والألباني أرماندو بروخا وزج بمواطن الاول كريستوفر نكونكو والأوكراني ميخايلو مودريك (59)، فنجح في رهانه اذ هدد مرمى مضيفه مرتين في الدقيقتين 63 و65 توالياً، بداية عبر نكونو من كرة انقذها البرتغالي توتي غوميش قبل أن تدخل المرمى وثم سترلينغ الذي سدد من مسافة قريبة كرة ارتمى لها المدافع المخضرم غريغ داوسون.

وسدد البديل تومي دويل كرة من خارج المنطقة صدها بيتروفيتش (82).

ونجح ولفرهامبتون في مضاعفة النتيجة بفضل البديل دوهرتي الذي استفاد من اصطدام الكرة بالبديل الآخر الفرنسي بنوا بادياشيل داخل المنطقة، ليسددها بقدمه اليمنى على يسار الحارس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يقلّص تشلسي النتيجة بعد ثلاث دقائق برأسية نكونكو غير المراقب اثر عرضية من سترلينغ.

وهي المباراة السابعة توالياً يحافظ فيها ولفرهامبتون على سجله خالياً من الخسارة على أرضه في الدوري (4 انتصارات مقابل 3 تعادلات).

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