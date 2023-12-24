«دلما» يحلق بشوط «الجير قرموشة» في «مهرجان الشيخ زايد» للصيد بالصقور

(MENAFN
- Al-Bayan)
أسفرت منافسات شوط الجير قرموشة - فرخ فئة العامة، والذي أقيم اليوم الأحد، ضمن منافسات مسابقة الصقور التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، في مهرجان الشيخ زايد، عن تحليق «دلما» لفريق دبي بلقب الشوط. وتقام غداً الاثنين، وبعد غد الثلاثاء، منافسات أشوط الشيوخ.
وقطعت «دلما» مسافة السباق في 16.678 ثانية، وجاء ثانياً «مياسة» لفريق ند الشبا، بعد أن قطع المسافة بفارق ضئيل عن البطل، وذلك في زمن 16.737 ثانية، وجاء ثالثاً «جي 45» لراشد عبد الله حمد المري، بزمن 16.754 ثانية.
وجاء رابعاً «جي جي 1» لفريق الفرسان، وخامساً «4060» لفريق دبي، وسادساً «جي جي 2» لفريق الفرسان، وسابعاً جاء «جي 2» لراشد سالم عتيق المزروعي، وثامناً «سودة» لحمد أحمد بن مجرن، وتاسعاً «100» لفريق ند الشبا، وعاشراً جاء «إتش إل 31». شارك في منافسات الشوط 78 صقراً من مختلف أنحاء الدولة.
وتأتي مسابقة مهرجان الشيخ زايد لصيد بالصقور، في إطار تعاون نادي أبوظبي للصقارين مع المهرجان، وحرص النادي على المشاركة والوجود في الفعاليات التراثية الكبرى، التي تعزز وجود التراث الوطني.
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