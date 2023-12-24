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«دلما» يحلق بشوط «الجير قرموشة» في «مهرجان الشيخ زايد» للصيد بالصقور

12/24/2023 3:00:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أسفرت منافسات شوط الجير قرموشة - فرخ فئة العامة، والذي أقيم اليوم الأحد، ضمن منافسات مسابقة الصقور التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، في مهرجان الشيخ زايد، عن تحليق «دلما» لفريق دبي بلقب الشوط. وتقام غداً الاثنين، وبعد غد الثلاثاء، منافسات أشوط الشيوخ.

وقطعت «دلما» مسافة السباق في 16.678 ثانية، وجاء ثانياً «مياسة» لفريق ند الشبا، بعد أن قطع المسافة بفارق ضئيل عن البطل، وذلك في زمن 16.737 ثانية، وجاء ثالثاً «جي 45» لراشد عبد الله حمد المري، بزمن 16.754 ثانية.

وجاء رابعاً «جي جي 1» لفريق الفرسان، وخامساً «4060» لفريق دبي، وسادساً «جي جي 2» لفريق الفرسان، وسابعاً جاء «جي 2» لراشد سالم عتيق المزروعي، وثامناً «سودة» لحمد أحمد بن مجرن، وتاسعاً «100» لفريق ند الشبا، وعاشراً جاء «إتش إل 31». شارك في منافسات الشوط 78 صقراً من مختلف أنحاء الدولة.

وتأتي مسابقة مهرجان الشيخ زايد لصيد بالصقور، في إطار تعاون نادي أبوظبي للصقارين مع المهرجان، وحرص النادي على المشاركة والوجود في الفعاليات التراثية الكبرى، التي تعزز وجود التراث الوطني.

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