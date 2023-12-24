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الوصل يحسم قمة دوري الطائرة أمام شباب الأهلي

12/24/2023 3:00:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حسم الوصل قمة الجولة السابعة من الدوري العام للكرة الطائرة للرجال، أمام ضيفه شباب الأهلي بالفوز 3-2، بنتائج أشواط 32-30 و21-25 و25-19 و15-25 و15-8، وحصل الوصل على نقطتين، واحتل المركز الثالث بوصوله إلى 5 انتصارات و13 نقطة، فيما حصل شباب الأهلي على نقطة واحدة ليصل إلى 18 نقطة، وظل في المركز الأول بالتوقف عند 6 انتصارات.

وفاز العين على النصر 3-2، في صالة استاد خليفة بن زايد، وحصل على نقطتين، ورفع رصيده إلى 3 انتصارات و10 نقاط، وصعد إلى المركز الخامس، وحصل النصر على نقطة واحدة، ورفع بها رصيده إلى 7 نقاط، وبقي في المركز السابع بانتصارين.

وفاز بني ياس على ضيفه عجمان 3-1، ووصل إلى 5 انتصارات و13 نقطة، وصعد إلى المركز الثاني، وتوقف عجمان عند 3 انتصارات و8 نقاط، وتراجع إلى المركز السادس، وفاز الجزيرة على حتا 3-1، ووصل إلى 3 انتصارات و11 نقطة، وصعد إلى المركز الرابع، وتوقف حتا عند انتصار وحيد و3 نقاط، وبقي في المركز الثامن الأخير.

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