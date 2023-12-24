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مقابل 33 دولاراً للسهم..راتكليف يستحوذ على 25% من نادي مانشستر يوناتيد

12/24/2023 3:00:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال مصدر مطلع إن جيم راتكليف الرئيس التنفيذي لشركة إنيوس سيستحوذ على حصة أقلية تبلغ 25 في المئة من مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مقابل 33 دولارا للسهم ما يجعل قيمة مانشستر يونايتد تقدر بنحو 6.3 مليار دولار في صفقة من المقرر أن تعلن اليوم الأحد.

وستحصل عائلة جليزر والمساهمون من الفئة الأولى على نفس السعر البالغ 33 دولارا للسهم الواحد

وقالت شركة مانشستر يونايتد: استكمال هذه الصفقة يخضع للحصول على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة بما في ذلك من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت: إن تمويلاً بقيمة 300 مليون دولار أمريكي يتألف من 200 مليون دولار تُدفع عند انهاء الصفقة و100 مليون دولار أخرى بحلول نهاية عام 2024، و أن شركة إنيوس ستحصل على مقعدين في مجلس إدارة شركة مانشستر يونايتد ونادي مانشستر يونايتد لكرة القدم.

وأوضح النادي أن راتكليف وافق أيضا على "مسؤولية إدارة" الأمور المتعلقة بكرة القدم. وقال راتكليف مؤخرا إنه يريد رؤية يونايتد المتعثر "يعود إلى حيث ننتمي، إلى قمة كرة القدم الإنكليزية والأوروبية والعالمية".



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