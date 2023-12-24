مقابل 33 دولاراً للسهم..راتكليف يستحوذ على 25% من نادي مانشستر يوناتيد

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مصدر مطلع إن جيم راتكليف الرئيس التنفيذي لشركة إنيوس سيستحوذ على حصة أقلية تبلغ 25 في المئة من مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مقابل 33 دولارا للسهم ما يجعل قيمة مانشستر يونايتد تقدر بنحو 6.3 مليار دولار في صفقة من المقرر أن تعلن اليوم الأحد.
وستحصل عائلة جليزر والمساهمون من الفئة الأولى على نفس السعر البالغ 33 دولارا للسهم الواحد
وقالت شركة مانشستر يونايتد: استكمال هذه الصفقة يخضع للحصول على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة بما في ذلك من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأضافت: إن تمويلاً بقيمة 300 مليون دولار أمريكي يتألف من 200 مليون دولار تُدفع عند انهاء الصفقة و100 مليون دولار أخرى بحلول نهاية عام 2024، و أن شركة إنيوس ستحصل على مقعدين في مجلس إدارة شركة مانشستر يونايتد ونادي مانشستر يونايتد لكرة القدم.
وأوضح النادي أن راتكليف وافق أيضا على "مسؤولية إدارة" الأمور المتعلقة بكرة القدم. وقال راتكليف مؤخرا إنه يريد رؤية يونايتد المتعثر "يعود إلى حيث ننتمي، إلى قمة كرة القدم الإنكليزية والأوروبية والعالمية".
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