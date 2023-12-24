ختام بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية في بوذيب



اختتمت أول من أمس، فعاليات بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية، التي استضافتها الصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب، ونظمتها على مدى 3 أيام جمعية الإمارات للخيول العربية، وسط منافسة قوية على 6 ألقاب.

وأقيمت البطولة بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وشهد الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، جانباً من فعاليات الأمسية الختامية، وقام بتكريم لجنة تحكيم البطولة، كما حضر ختام البطولة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وبلال كريم رئيس الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة، وسليمان الهطالي مدير إدارة تسجيل الخيول العربية في سلطنة عمان، بالإضافة إلى عدد من ملاك ومديري المرابط المختلفة بالدولة.

وافتتحت المهرة «هيا آل فهيد» لمحمد سعيد الهاجري، المنافسات بتصدرها لبطولة المهرات عمر سنة، وحصدت اللقب الذهبي، وحققت اللقب الفضي «نور الهواجر»، للدكتور غانم محمد الهاجري، واللقب البرونزي «كيه بي دانة» لخليفة مراد البلوشي.

وتوجت خيول علي سالم الكعبي تألقها في شوط المهرات، بحصد المركزين الأول والثاني، وحققت «بي دبليو ديمة» اللقب الذهبي، ورفيقتها «بي دبليو روضة» اللقب الفضي، وذهب اللقب البرونزي إلى «إم زد رفيقة» لخليفة النعيمي.

وظفرت «جازيل بي إتش إم» لعلي غانم بن هميلة المزروعي، بذهبية الأفراس، وحصدت اللقب الفضي «وهج الهيثم» لهيثم بن فريش الكندي، وذهب اللقب البرونزي لخيول علي غانم بن هميلة المزروعي أيضاً، عن طريق «غلا بي إتش إم».

وأحرز «إيه دي ياس» لعدنان عبد الله الشحي، اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، وحصد اللقب الفضي «إم زد أديب» لخليفة النعيمي، والبرونزي «إكسير الغيد» لمربط الغيد.

وفاز «رمز الياه» لمحمد أحمد عبد اللطيف، باللقب الذهبي للأمهار، و«بشير العز» لمربط العز، باللقب الفضي، وحصد اللقب البرونزي «آر إيه كيه سمو» لمربط رأس الخيمة.

وتوج «فخر البطين» لأحمد راشد المهيري، باللقب الذهبي لبطولة الفحول، وفاز باللقب الفضي «عنيد الهواجر» للدكتور غانم محمد الهاجري، وباللقب البرونزي «إم أو ذهب» لخلف العتيبة.

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