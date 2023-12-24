خالد القاسمي رئيساً للاتحاد العربي للشطرنج بالتزكية

فاز الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمنصب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج بالتزكية، للدورة الانتخابية الجديدة 2023 – 2027، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية أمس، بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بحضور ممثلين من 21 اتحاداً عربياً.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز 4 أعضاء بمنصب نائب الرئيس، هم محمد المضاحكة رئيس الاتحاد القطري للشطرنج، إبراهيم جلول رئيس الاتحادي الجزائري للشطرنج، علي عباس رئيس الاتحاد السوري الشطرنج، وفوزي أبو رجعة رئيس الاتحاد الليبي.

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