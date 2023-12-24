محمد صلاح يُحذر من تراجع نتائج ليفربول في الدوري الإنجليزي

حذر محمد صلاح نجم ليفربول من تراجع نتائج فريقه في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وكتب صلاح تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) "نعلم أنه لا يمكننا الاستمرار في إهدار النقاط بهذه الطريقة وسنواصل القتال من أجل تقديم أداء أفضل".

وكان فريق ليفربول تعثر بالتعادل مرتين في مباراتين متتاليتين على ملعبه "أنفيلد" حيث خرج بتعادل سلبي أمام مانشستر يونايتد وبعده بتعادل 1/1 مع أرسنال أمس السبت.

وبين المباراتين، نجح ليفربول في تحقيق فوز كاسح على وست هام يونايتد بنتيجة 1/5 ليتأهل لقبل نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية حيث سيواجه فولهام.

وأدى تراجع نتائج ليفربول لفقدانه صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يحتل الفريق حاليا المركز الثاني برصيد 39 نقطة خلف أرسنال 40 نقطة بعد مرور 18 جولة.

ويتفوق ليفربول بفارق الأهداف عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث، ويأتي خلفهما توتنهام هوتسبير برصيد 36 نقطة ثم مانشستر سيتي حامل اللقب برصيد 34 نقطة من 17 مباراة.

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