الوصل يفوز على شباب الأهلي ويحسم لقب بطل الشتاء في دوري المحترفين

حسم الوصل قمة الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، بالفوز على مستضيفه شباب الأهلي 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب إستاد راشد مساء اليوم، ليحسم "الإمبراطور" لقب "بطل الشتاء"، ويعزز صدارته لجدول ترتيب أندية الدوري بوصوله إلى 30 نقطة، وتوقف رصيد شباب الأهلي عند 24 نقطة في المركز الثالث، وافتتح شباب الأهلي التسجيل عن طريق جويلهيرم دا سيلفا في الدقيقة 8، وتعادل الوصل برأسية من هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 39، وخطف البديل كايو كانيدو هدف الفوز للوصل في الدقيقة 85 من عمر المباراة، والتي شهدت طرد مدافع شباب الأهلي وليد عباس في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع.

وبدأت المباراة بأداء حذر من الفريقين، واخترق جويلهيرم دا سيلفا بمهارة منطقة جزاء الوصل، وراوغ مدافعين ووسع زاوية التسديد دون أي ضغط، وسدد كرة قوية في الدقيقة 8، معلناً عن هدف لشباب الأهلي، وأضاع يوري سيزار فرصة هدف ثان لشباب الأهلي، عندما أنفرد وسدد في جسد حارس الوصل خالد السناني، وردت الكرة إلى ماتيوس ليما، والذي سددها عالية فوق عارضة المرمى الخالي في الدقيقة 11.

وواصل دفاع الوصل أداءه الغريب، ووصلت الكرة إلى أحمد جميل في الدقيقة 17، وهو في مواجهة المرمى وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم ليضيع هدف ثانٍ من شباب الأهلي، وسدد أداما ديالو كرة قوية للوصل في الدقيقة التالية، ومرت بجوار القائم أيضاً، وأدرك الوصل التعادل في الدقيقة 39، برأسية من هاريس، بعد عرضية من علي صالح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وحافظ شباب الأهلي على أدائه الهجومي في الشوط الثاني، فيما تراجع الوصل للدفاع من منتصف الملعب، وسدد يوري سيزار كرة قوية لـ"فرسان دبي" في الدقيقة 53، وحولها خالد السناني إلى ركلة ركنية، وأطلق سياكا كرة وصلاوية قوية من خارج منطقة الجزاء وعلت عارضة مرمى شباب الأهلي في الدقيقة 69، ومرر نيكولاس خيمينز كرة بينية إلى كايو كانيدو ليواجه حسن حمزة حارس شباب الأهلي، ويسجل هدف ثان للوصل في الدقيقة 85، وطرد حكم المباراة، قائد شباب الأهلي وليد عباس بالإنذار الثاني في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز