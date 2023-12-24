هاتريك لورينسي يقود خورفكان لتخطى الوحدة والابتعاد خطوة عن الهبوط

قاد البرازيلي لورينسي محترف خورفكان فريقه الى تحقيق فوز مهم وغال على ضيفه الوحدة بنتيجة 3-2 ، وتكفل لورينسي بتسجيل اهداف النسور الثلاثة

" هاتريك " في الدقائق 21 ، 45+2 ، 81

" ركلة جزاء"

، فيما احرز للوحدة الذي بادر بالتسجيل

كل من عمر خريبين في الدقيقة

14 و لوكاس بيمنتاه

90 +5 ،ليرفع خورفكان رصيده الى 13 نقطة مبتعداً خطوة

مهمة عن مراكز الهبوط

، وبقى الوحدة ب 20 نقطة في المركز الخامس .

وخلال الشوط الأول لعب الفريقان بطريقة مفتوحة وقدما مستوى متميزاً وسط هجوم متبادل من الطرفين ،

وتمكن لاعب الوحدة السوري عمر خريبين من افتتاح شريط الأهداف في الدقيقة 14

بعد أن حول ركنية زميله لويس بيمنتاه التي ارتطمت

بالمدافع مسعود حسن وخدعت حارس خورفكان أحمد الحوسني

، ولم تمض سوى دقائق معدودة ليقع

حارس الوحدة محمد الشامسي في المحظور ويتسبب في خطأ فادح عند الدقيقة 21 بعد ان راوغ مهاجم خورفكان محمد عوض الله بطريقة رائعة لكن الحارس تباطأ في ابعاد الكرة والتي خطفها عوض الله ليقوم بتمريرها لزميله لورينسي الذي لم يتوانى في ادراك هدف التعادل للنسور

.

وكاد اللاعب الارجنتيني جوانكا أن يضيف هدف الوحدة الثاني بعد أن أطلق تسديدة صاروخية تحولت من رأس رفائيل ماركيز وارتطمت بقائم خورفكان ، وفي المقابل ردت عارضة وقائم الوحدة كرتين الأولى لجونينهو والثانية تسديدة المدافع عبدالله



وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول اثارة مطلقة ، وبعد العودة لتقنية الفيديو قام حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لمصلحة خورفكان اثر ارتطام الكرة بيد مدافع الوحدة علاء الدين زهير تقدم لها لورينسي محرزاً هدفه الشخصي له ولفريقه في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم النسور على الوحدة 2-1 .

في الشوط الثاني استمر الأداء مع ضغط للوحدة وتراجع للفريق المضيف للحفاظ على النتيجة ، وفي الدقائق الأخيرة تواصلت اخطأ الوحدة ويتمكن لورينسي من إضافة الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 81

وتمكن لوكاس بيمنتاه من تقليص الفارق في آخر انفاس اللقاء

لتنتهي المباراة بفوز النسور بنتيجة 3-2 .

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