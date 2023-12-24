تواصل دبي تعزيز مكانتها الريادية، بوصفها الوجهة السياحية المفضلة للملايين، خاصة مع بدء موسم الأعياد، ومن ثم ليس بمستغرب ما ذكرته تقارير صحافية عن توقع استقبال مطار «دبي الدولي» نحو 4.4 ملايين مسافر، خلال الفترة من 15 حتى 31 ديسمبر الجاري. الرقم كبير بالطبع، وله دلالته ومغزاه، ويكشف بوضوح أن الإمارة أصبحت قبلة يحلم بزيارتها البشر من كل بلاد الدنيا.



من هذا المنطلق، تابعت بشغف مهرجان (شتانا في حتا)، في دورته الأولى، التي انطلقت قبل أيام، وتتواصل فعالياتها وأنشطتها الترفيهية حتى ليلة رأس السنة الميلادية، بتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وبالتعاون مع اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا.

يسلط المهرجان الضوء على الأماكن والمعالم السياحية الفريدة في حتا، وما تحويه من مواقع أثرية، حيث كانت حتا تاريخياً منذ مئات السنين، ممراً تجارياً له أهميته الاستراتيجية، واليوم، تسعى القيادة برؤيتها الثاقبة لإعادة توظيف المكان، واستثمار الموقع المتميز وإمكاناته الساحرة، كأحد المعالم السياحية البارزة، والتي يمكن أن تشكل رافداً مهماً لاقتصاد دبي.

لا شك أن شتاء دبي من أكثر الفصول اعتدالاً، مقارنة بشتاء معظم دول العالم.

ومن هذا المنطلق، تتحرك أجهزة الإمارة الواعية بخطط مدروسة لجذب الأنظار، وفتح آفاق جديدة أمام السياح، للتعرف إلى أوجه الحياة، وعادات وتقاليد المنطقة.

وما أثار إعجابي أن منظمي المهرجان حرصوا على احتفاظ حتا بطبيعتها، وأن تقوم مشاريعها في الجذب السياحي على سواعد أبناء المنطقة، مع الالتزام بطابعها الخاص، ليرسخ قيمتها أولاً، وليكون لها ما يميزها عن غيرها من مناطق أخرى في الإمارة ثانياً.

لكن علينا أن نعي جيداً أن المهرجان لم يولد من فراغ، فخطة تطوير حتا كي تصبح أيقونة لصناعة السياحة العائلية، انطلقت قبل عامين، عندما أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إطار تعزيز وتطوير مناطق عدة بالدولة، حيث تملك حتا مقومات سياحية من الدرجة الأولى، بما تضم من معالم أثرية، مثل قرية حتا التراثية، إضافة إلى إحدى أجمل المحميات الطبيعية في الدولة، التي شكّلت قاعدة للتطور السياحي الذي شهدته المنطقة خلال الفترة الراهنة.

ما يلفت الانتباه هنا، هو إصرار دبي وحرصها البالغ - عبر كافة مؤسساتها - على القيام بدور محوري في دفع اقتصاد الإمارة قدماً بمختلف قطاعاته، بما في ذلك قطاع السياحة، الذي حققت فيه تفوقاً نوعياً على مدار عقود من العمل الجاد، أثمر بنية تحتية قوية، وقطاعاً خدمياً أعاد تعريف مفاهيم الضيافة بمستويات رفيعة من الجودة، لتؤكد دبي المكانة العالمية التي باتت تحتلها بجدارة على خارطة السياحة العالمية.