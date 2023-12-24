الضمير في حياتنا

تعني كلمة «ضمير» ـ وَفقاً لـ«مُعجم المعاني الجامع»: استعداداً نفسيّاً لإِدراك الخبيث والطيب من الأعمال والأَقوال والأَفكار، والتفرقة بينها، واستحسان الحَسن واستقباح القبيح منها، ويُقصد بـ«الضَّمير المِهنيّ» ما يُبديه الإنسان من استقامة وعناية وحرص ودقة في قيامه بواجبات مهنته.

ويعبّر الفلاسفة عن أن الضمير ينشأ ويُبنى عبر وضع الإنسان في المجتمع وما يمر به من ظروف في نشأته وبيئته، ويرى علماء النفس في الضمير أنه جهاز نفسيّ داخل الإنسان يتأثر بتقييم الفرد لنفسه أو تقييمات الآخرين له؛ ويكون هٰذا التقييم للشخصية كلها لا لجانب منها.

ومن أجمل ما كتب عن معنى كلمة الضمير أنه ليس مجرَّد رأيٍ أو وجهة نظرٍ، بل شعور إنساني باطني يجعل المرء يُراقب سلوكه ويتحكّم فيه. وعليه، فهو نبض الحياة، وحين يتوقف نبض الإنسان عن الخفقان، يُفارق الحياة الجسدية؛ وكذلك حين يتوقف الضمير الحيّ عن العمل، تزول القيم والأخلاق والمبادئ داخل ذاك الجسد.

ويتأثر ضمير كل إنسان بدرجة عقله وعلمه، فكلما زاد علم الإنسان ونما عقله ارتقى ضميره، ذلك أن الخبرة والتجربة ومعرفته بنتائج الأشياء النافعة والضارة بمنزلة خريطة الطريق لتقييم الخطأ والصواب في الحياة، وكما قيل فالإنسان عدو ما يجهله.



والإيمان يصنع الضمير اليقظ فكلما قوِي الإيمان، ازدادت حساسية الفرد تجاه الوقوع أو مجرد الاقتراب من الشبهات والمحظورات، والعكس صحيح، فكلما ضَعُف الإيمان نقصت تلك الحساسية، ولذا فإن تربية الضمير وتقوية الوازع الديني في نفوس الناس فيهما سعادة الأفراد والمجتمعات ولهما أثرهما الإيجابي في تعزيز القيم الأخلاقية.



وتوجد قوة في العالم تتنافس مع قوة الضمير، وضميرك سبب قوتك. الضمير الحي صلة الإنسان، وهو الذي يوجه دائماً إلى الطريق الصحيح والسليم.



وقد تعترض أمام ما يأمر به الضمير عقبات وتحديات؛ فالإرادة القوية والتربية المستدامة للضمير تذللان هذه التحديات وتتغلبان عليها.

وكما عبر الكاتب الأمريكي جوش بيلينجز فإن «العقل غالباً ما يصنع الأخطاء، ولكن الضمير لا يخطئ» فالحفاظ على الضمير، ذو أهمية كبرى في حماية أنفسنا ومجتمعنا.





ومن هذا المنطلق أرجو تدريس وتوجيه وتدريب مادة الضمير في مدارسنا في المراحل الدراسية ومؤسساتنا الحكومية والخاصة كافة لكي نحظى بجيل يتميز بيقظة الضمير في جوانب الحياة كافة ومستعدّ للمستقبل، هذا بجانب تسليط الأضواء على نماذج القدوة الصالحة، سواء كانوا أفراداً أو فرق عمل، ممن يعمل بضمير وبإخلاص لخدمة المجتمع.