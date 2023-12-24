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جنرال إسرائيلي: حرب غزة ستستمر لأشهر ونحتاج إلى اقتصاد حرب

12/24/2023 3:00:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الجنرال الإسرائيلي، إليعازر توليدانو، قائد مديرية الإستراتيجية والدائرة الثالثة في هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الحرب في غزة ستستمر لأشهر.

وأوضح توليدانو خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية: "ستستمر هذه الحرب لأشهر. سنحتاج إلى توظيف اقتصاد الحرب والهدف النهائي هو القضاء على حماس"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأضاف: "نحن لا نوفر الذخيرة أثناء المناورة ونفعل كل ما في وسعنا لحماية جنودنا".

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قد أبلغ في وقت سابق من الشهر الجاري، مستشار الأمن القومي الأمريكي الزائر جيك سوليفان، أن هزيمة حماس في قطاع غزة سوف تستغرق عدة أشهر.

من جانب أخر قال متحدث عسكري اليوم الأحد إن القوات الإسرائيلية قتلت نحو 8000 مقاتل فلسطيني في حرب غزة، مضيفا أن هذا الرقم استُخلص من إحصاءات للضربات المستهدفة والعمليات القتالية واستجواب الأسرى.

وتواصل إسرائيل عملياتها في قطاع غزة ردا على قيام حماس في السابع من أكتوبر الماضي بعملية "طوفان الأقصى" التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع. وخلف القتال بين حماس وإسرائيل آلاف القتلى والمصابين لدى الجانبين.


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